Debevoise ernennt Jeffrey Sullivan KC und Ina Popova zu Co-Chairs für europäische Rechtsstreitigkeiten

Catherine Amirfar, Co-Chair der globalen International Dispute Resolution Group der Kanzlei, kommentierte: „Die Führung von Ina Popova und Jeff Sullivan wird auf der langjährigen Stärke von Debevoise in großen Streitfällen auf dem europäischen Festland aufbauen und sicherstellen, dass wir unseren Mandanten auch weiterhin ein Höchstmaß an Unterstützung und strategischer Beratung bieten. Sie schließen sich Dietmar Prager in Lateinamerika und Tony Dymond in Asien als Leiter unserer Streitfallteams in wichtigen Regionen der Welt an."

LONDON, 18. März 2026 /PRNewswire/ -- Debevoise & Plimpton LLP gibt bekannt, dass die Partner Jeffrey Sullivan KC und Ina Popova zu Co-Chairs of European Disputes in den Büros der Kanzlei in Paris, Frankfurt und Luxemburg ernannt wurden.

Jeffrey Sullivan KC wird die neue Rolle neben seinen bestehenden Aufgaben als Co-Chair der International Dispute Resolution Group der Kanzlei ausüben. Der Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt auf der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit und dem internationalen öffentlichen Recht. Er ist einer der führenden und angesehensten Anwälte der Branche und vertritt Unternehmen sowie Private-Equity-Investoren sowohl in Handelsschiedsverfahren als auch in Investor-Staat-Schiedsverfahren (Investor-state dispute settlements, ISDS) vor allen bedeutenden Schiedsgerichtsinstitutionen. Er fungiert außerdem regelmäßig als Schiedsrichter.

Ina Popova ist in den Bereichen internationale Schiedsgerichtsbarkeit, internationales Recht und schiedsgerichtsbezogene Rechtsstreitigkeiten tätig. Sie vertritt Unternehmen, Staaten und Privatpersonen bei der Vermeidung, Bewältigung, Prozessführung und Beilegung internationaler Streitigkeiten und berät Vermögensverwalter und Investmentfonds bei der Bewertung von Investitionen in internationale Forderungen oder Schiedssprüche. Sie verfügt über eine Doppelqualifikation in Zivilrecht und Gewohnheitsrecht und bearbeitet Angelegenheiten in Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch. Sie ist ehemaliges Mitglied des Internationalen Schiedsgerichtshofs der International Chamber of Commerce und fungiert auch als Schiedsrichterin.

Seit mehr als vier Jahrzehnten bietet die International Dispute Resolution Group von Debevoise überzeugende anwaltliche Unterstützung, wirtschaftliches Urteilsvermögen und engagiertes Eintreten für Mandanten, das von keiner anderen Kanzlei auf der Welt übertroffen wird. Das Team ist sowohl im Gewohnheitsrecht als auch im Zivilrecht qualifiziert und spricht mehr als 35 Sprachen. Die jüngsten Fälle betrafen über 125 Länder und ein Volumen von über 110 Milliarden US-Dollar. Durch Qualität, Hartnäckigkeit, Kompetenz und Erfahrung kann das Team einige der größten und bedeutendsten Erfolge in der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit und im internationalen öffentlichen Recht vorweisen. Die Fachzeitschrift Global Arbitration Review hat dazu geschrieben: „Wenn es ein Team gibt, das durchgängig die richtig großen Fälle gewinnt, dann ist das offensichtlich Debevoise."

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