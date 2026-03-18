TAG Immobilien profitiert von steigenden Mieten und übertrifft Prognosen

In Deutschland reduzierte sich den Angaben zufolge der Leerstand der rund 83.500 Wohnungen von 3,6 Prozent zu Beginn des Jahres auf nur noch 3,2 Prozent im Dezember 2025. Auf Basis eines vergleichbaren Portfolios wurde in Deutschland analog zum Vorjahr ein Mietwachstum von 3,0 Prozent pro Jahr erzielt.

HAMBURG (dpa-AFX) - TAG Immobilien hat im vergangenen Jahr weiter von der hohen Nachfrage nach Wohnraum profitiert. Das Unternehmen übertraf dabei seine im November erhöhten Gewinnziele. So stieg der operative Gewinn (FFO I) um drei Prozent auf 181 Millionen Euro, wie der im MDax notierte Immobilienkonzern am Mittwoch in Hamburg mitteilte. Dies war auch mehr als von Analysten zuvor im Schnitt erwartet.

In Polen profitierte das Unternehmen ebenfalls von steigenden Mieten. So stieg das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) aus dem Vermietungsgeschäft insgesamt um vier Prozent auf 247,6 Millionen Euro.

Aktionäre sollen eine unveränderte Dividende von 40 Cent je Aktie erhalten. Die bereits ebenfalls im vergangenen November abgegebenen Prognosen für 2026 bestätigte TAG Immobilien. Das Unternehmen geht von weiter steigenden Ergebnissen sowie Dividenden aus, so wird die Ausschüttung auf 50 Prozent des FFO I erhöht, nach bislang 40 Prozent./nas/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TAG Immobilien Aktie Die TAG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,65 % und einem Kurs von 13,99 auf Lang & Schwarz (18. März 2026, 07:22 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TAG Immobilien Aktie um -5,78 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,33 %. Die Marktkapitalisierung von TAG Immobilien bezifferte sich zuletzt auf 2,70 Mrd.. TAG Immobilien zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0000 %. Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 18,800EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 18,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von +24,10 %/+37,88 % bedeutet.



