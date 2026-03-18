Japans Exportwachstum verlangsamt sich - Erwartungen übertroffen

TOKIO (dpa-AFX) - Japans Exporte sind im Februar wegen des Neujahrsfestes in China und der Folgen der US-Zollpolitik nicht mehr so stark gestiegen wie noch zum Jahresauftakt. Mit dem am Mittwoch vom Finanzministerium veröffentlichten Plus von 4,2 Prozent auf knapp 9,6 Billionen Yen (rund 52 Mrd Euro) übertraf das Exportwachstum dennoch die Erwartungen der Experten. Im Januar war der Wert der Ausfuhren wegen der hohen Chipnachfrage infolge des KI-Booms um fast 17 Prozent gestiegen.

Im Februar ging der Absatz japanischer Waren sowohl nach China als auch in die Vereinigten Staaten, den beiden wichtigsten Handelspartnern des Landes, deutlich zurück. Die Gründe sind unterschiedlich. In China wurde ab Mitte des Monats das Neujahrsfest gefeiert und die Geschäfte lagen deshalb mehrere Tage still. 2025 war das traditionsreiche Fest noch deutlich früher.

Bei dem Verkauf von japanischen Waren in die Vereinigten Staaten sorgten dagegen die von US-Präsident Donald Trump eingeführten Zölle für einen weiteren Rückgang der Exporte - dies belastete vor allem den Verkauf von japanischen Autos in den USA. Deutliche Zuwächse gab es dagegen bei den Ausfuhren nach Westeuropa./zb/stk



