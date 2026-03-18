    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    25 Aufrufe 25 0 Kommentare 0 Kommentare

    Japans Exportwachstum verlangsamt sich - Erwartungen übertroffen

    Für Sie zusammengefasst
    • Japans Exporte im Februar wegen Neujahrsfest China
    • US Zolle belasten Verkauf japanischer Autos in USA
    • Januar Anstieg durch hohe Chipnachfrage infolge KI
    Japans Exportwachstum verlangsamt sich - Erwartungen übertroffen
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    TOKIO (dpa-AFX) - Japans Exporte sind im Februar wegen des Neujahrsfestes in China und der Folgen der US-Zollpolitik nicht mehr so stark gestiegen wie noch zum Jahresauftakt. Mit dem am Mittwoch vom Finanzministerium veröffentlichten Plus von 4,2 Prozent auf knapp 9,6 Billionen Yen (rund 52 Mrd Euro) übertraf das Exportwachstum dennoch die Erwartungen der Experten. Im Januar war der Wert der Ausfuhren wegen der hohen Chipnachfrage infolge des KI-Booms um fast 17 Prozent gestiegen.

    Im Februar ging der Absatz japanischer Waren sowohl nach China als auch in die Vereinigten Staaten, den beiden wichtigsten Handelspartnern des Landes, deutlich zurück. Die Gründe sind unterschiedlich. In China wurde ab Mitte des Monats das Neujahrsfest gefeiert und die Geschäfte lagen deshalb mehrere Tage still. 2025 war das traditionsreiche Fest noch deutlich früher.

    Bei dem Verkauf von japanischen Waren in die Vereinigten Staaten sorgten dagegen die von US-Präsident Donald Trump eingeführten Zölle für einen weiteren Rückgang der Exporte - dies belastete vor allem den Verkauf von japanischen Autos in den USA. Deutliche Zuwächse gab es dagegen bei den Ausfuhren nach Westeuropa./zb/stk





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Japans Exportwachstum verlangsamt sich - Erwartungen übertroffen Japans Exporte sind im Februar wegen des Neujahrsfestes in China und der Folgen der US-Zollpolitik nicht mehr so stark gestiegen wie noch zum Jahresauftakt. Mit dem am Mittwoch vom Finanzministerium veröffentlichten Plus von 4,2 Prozent auf knapp …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     