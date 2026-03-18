Autozulieferer Aumovio erwartet weiteren Umsatzrückgang - Rote Zahlen
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Autozulieferer Aumovio kämpft weiter mit einem schwachen Umfeld. Im neuen Jahr dürfte der Erlös erneut zurückgehen, wie der MDax- Konzern am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Der bereinigte Umsatz dürfte nach einem Rückgang um fünf Prozent auf 18,5 Milliarden Euro im vergangenen Jahr dieses Jahr nur 17 bis 18,5 Milliarden Euro erreichen, hieß es.
Bei der bereinigten Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern schließt das ehemals zu Continental gehörende Unternehmen einen Rückgang trotz des harten Sparkurses ebenfalls nicht aus. Die operative Marge (bereinigtes Ebit) erwartet Chef Philipp von Hirschheydt zwischen 3,5 und 5,0 Prozent. 2025 legte sie von 2,5 auf 3,9 Prozent zu. Analysten gingen für das neue Jahr bisher von einem Erlös in der oberen Hälfte der Umsatzspanne aus, bei der Marge erwarteten sie 4,4 Prozent.
Unter dem Strich weitete Aumovio im vergangenen Jahr den Verlust von 289 auf 655 Millionen Euro aus. Grund waren laut den Frankfurtern Einmalaufwendungen für den Stellenabbau und die Abspaltung von Conti./men/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Continental Aktie
Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,64 % und einem Kurs von 63,02 auf Lang & Schwarz (18. März 2026, 07:27 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Continental Aktie um -1,58 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,01 %.
Die Marktkapitalisierung von Continental bezifferte sich zuletzt auf 12,60 Mrd..
Continental zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,3400 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 73,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 66,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von +4,73 %/+42,81 % bedeutet.
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Community Beiträge zu AUMOVIO - AUM0V1 - DE000AUM0V10
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Aber ein paar Fonds/ETFs, die den MDAX abbilden, werden wohl noch zugreifen müssen.
Aumovio bleibt aus meiner Sicht einer der Automobilzulieferer, die gegenüber anderen attraktiv aufgestellt sind, egal ob nun Verbrenner länger bleiben wird oder ob E-Autos schneller auf den Markt drängen (und ich meine nicht nur BRD)
Die interessanteste DD Meldung betrifft aber doch Schaefflers Beteiligungsvehikel IHO: "Verpfändung von 32.995.229 Aktien der AUMOVIO SE im Rahmen eines Kreditgeschäfts".
Bankengemäß mit 70% (obere Grenze, könnte auch niedriger liegen) bewertet beträgt, würde das Kreditgeschäft somit eine knappe Milliarde betragen!
Spannend finde ich nur die Erstnotierungen des Kurses (steuerliche Interesse der Aktionäre?) und die Kursentwicklung der ersten Tage (geprägt vom Abverkauf der Fonds, die den DAX abbilden).
Den wirklichen Wert, der der Aktie zugemessen wird, sehen wir dann in den kommenden Wochen.