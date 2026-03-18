Autozulieferer Aumovio erwartet weiteren Umsatzrückgang - Rote Zahlen

Unter dem Strich weitete Aumovio im vergangenen Jahr den Verlust von 289 auf 655 Millionen Euro aus. Grund waren laut den Frankfurtern Einmalaufwendungen für den Stellenabbau und die Abspaltung von Conti./men/nas

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Continental Aktie

Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,64 % und einem Kurs von 63,02 auf Lang & Schwarz (18. März 2026, 07:27 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Continental Aktie um -1,58 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,01 %.

Die Marktkapitalisierung von Continental bezifferte sich zuletzt auf 12,60 Mrd..

Continental zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,3400 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 73,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 66,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von +4,73 %/+42,81 % bedeutet.