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    Autozulieferer Aumovio erwartet weiteren Umsatzrückgang - Rote Zahlen

    Autozulieferer Aumovio erwartet weiteren Umsatzrückgang - Rote Zahlen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Autozulieferer Aumovio kämpft weiter mit einem schwachen Umfeld. Im neuen Jahr dürfte der Erlös erneut zurückgehen, wie der MDax- Konzern am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Der bereinigte Umsatz dürfte nach einem Rückgang um fünf Prozent auf 18,5 Milliarden Euro im vergangenen Jahr dieses Jahr nur 17 bis 18,5 Milliarden Euro erreichen, hieß es.

    Bei der bereinigten Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern schließt das ehemals zu Continental gehörende Unternehmen einen Rückgang trotz des harten Sparkurses ebenfalls nicht aus. Die operative Marge (bereinigtes Ebit) erwartet Chef Philipp von Hirschheydt zwischen 3,5 und 5,0 Prozent. 2025 legte sie von 2,5 auf 3,9 Prozent zu. Analysten gingen für das neue Jahr bisher von einem Erlös in der oberen Hälfte der Umsatzspanne aus, bei der Marge erwarteten sie 4,4 Prozent.

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    Unter dem Strich weitete Aumovio im vergangenen Jahr den Verlust von 289 auf 655 Millionen Euro aus. Grund waren laut den Frankfurtern Einmalaufwendungen für den Stellenabbau und die Abspaltung von Conti./men/nas

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Continental Aktie

    Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,64 % und einem Kurs von 63,02 auf Lang & Schwarz (18. März 2026, 07:27 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Continental Aktie um -1,58 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,01 %.

    Die Marktkapitalisierung von Continental bezifferte sich zuletzt auf 12,60 Mrd..

    Continental zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,3400 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 73,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 66,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von +4,73 %/+42,81 % bedeutet.




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