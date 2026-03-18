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    JPMORGAN stuft Ströer auf 'Overweight'

    JPMORGAN stuft Ströer auf 'Overweight'
    Foto: Siarhei - 356130783
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ströer von 42 auf 44 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Den in den vergangenen Jahren wenig gefragten europäischen Außenwerbespezialisten stehe dank der Digitalisierung, eines KI-getriebenen Geschäfts und Kosteneinsparungen ein Stimmungsumschwung bevor, begründete Marcus Diebel am Dienstagabend seine Neubewertung der Branche. Doch trotz guter Aussichten für etliche Jahre, sich verbessernder Finanzkennziffern und überschaubarer KI-Risiken seien die Bewertungen immer noch niedrig. Entsprechend sieht Diebel sowohl für die Unternehmensgewinne als auch für die Aktienkurse von JCDecaux und Ströer Luft nach oben. JCDecaux habe trotz der schon positiven Reaktion auf starke Geschäftszahlen aus der vergangenen Woche noch deutliches Kurspotenzial, führte er zu seiner Hochstufung auf "Overweight" aus. Bei Ströer betont der Experte die angekündigte Transformation hin zu einer KI-basierten Plattform./gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 21:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 00:15 / GMT


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,86 % und einem Kurs von 32,15EUR auf Lang & Schwarz (18. März 2026, 07:32 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Marcus Diebel
    Analysiertes Unternehmen: Ströer
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 44
    Kursziel alt: 42
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 44,00, was eine Steigerung von +37,29% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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