Semperit Holding: Erholung 2025, Wachstum 2026 – Jetzt investieren!
Semperit überrascht mit starkem Ergebnis 2025, forciert Effizienz und Innovation – und richtet den Blick mit höheren Ertragszielen klar auf weiteres Wachstum 2026.
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- Semperit erzielte im zweiten Halbjahr 2025 ein operatives EBITDA von 83,6 Mio. EUR, das über den Erwartungen lag, und steigerte die EBITDA-Marge von 9,6% auf 14,3%
- Das Unternehmen realisierte zusätzliche Kosteneinsparungen von rund 6 Mio. EUR im Jahr 2025
- Der Umsatz für 2025 betrug 662,4 Mio. EUR, das EBITDA lag bei 79,5 Mio. EUR, wobei das Ergebnis nach Steuern bei 0,4 Mio. EUR lag
- Für 2026 wird ein operatives EBITDA von rund 95 Mio. EUR und ein Umsatzwachstum im höheren einstelligen Prozentbereich erwartet
- Semperit plant Investitionen (Capex) von etwa 50 Mio. EUR im Jahr 2026 und setzt auf Effizienzsteigerungen, Automatisierung sowie Innovationen
- Das Unternehmen bleibt bei seiner Dividendenpolitik, wird jedoch für 2025 keinen Dividendenvorschlag unterbreiten, um die finanzielle Basis für zukünftiges Wachstum zu stärken
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Semperit Holding ist am 18.03.2026.
Der Kurs von Semperit Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 12,110EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,50 % im
Plus.
+0,50 %
-2,34 %
-9,42 %
-5,02 %
-14,42 %
-52,42 %
-63,69 %
-63,24 %
-11,72 %
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