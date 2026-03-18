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    Interesse nimmt spürbar zu

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    Ölpreisschock: Der Durchbruch für E-Autos?

    Nachdem die Spritpreise schon länger hochschießen, rücken die E-Autos plötzlich in den Fokus. Händler melden steigendes Interesse. Beginnt jetzt ein echter Wendepunkt?

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    Interesse nimmt spürbar zu - Ölpreisschock: Der Durchbruch für E-Autos?
    Foto: OpenAI

    Die durch den Nahost-Konflikt gestiegenen Spritpreise sorgen für Verunsicherung bei Autobauern, Händlern und Autofahrern. Für Elektroautos könnte es gleichzeitig eine große Chance sein. So meldet ein britischer Gebrauchtwagenhändler für Elektroautos infolge der Entwicklung Rekordumsätze und stockt seinen Bestand aggressiv auf, wie Reuters berichtet, weil Kunden mit weiter steigenden Benzinpreisen rechnen.

    Es ist nicht auszuschließen, dass der aktuelle Ölpreisschock das Kaufverhalten dauerhaft verändern wird. Dies war bereits in den 1970er-Jahren der Fall. In dieser Zeit gewannen kleinere und sparsamere Autos an Bedeutung. Dennoch erwarten Analysten kurzfristig noch keinen massiven Wandel beim Neuwagenkauf. Ihrer Ansicht nach brauche es entweder länger anhaltend hohe Preise oder das Erreichen psychologisch wichtiger Marken.

    Das Interesse steigt in Deutschland sichtbar. "MeinAuto" meldet seit Beginn des Nahostkonflikts 40 Prozent mehr Traffic im Bereich der Elektroautos. Laut der Online-Verkaufsplattform "Carwow" sagen 48 Prozent der Befragten, dass die hohen Spritpreise ihre Bereitschaft erhöhen, ein Elektroauto oder Hybrid in Betracht zu ziehen. Der Anteil interessierter Käufer stieg laut Carwow von 55 Prozent Ende Februar auf bis zu 66 Prozent zwischen den 2. und 12. März.

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    Hersteller nutzen dabei die Lage offensiv: So wirbt der vietnamesische Autohersteller "VinFast" mit Preisnachlässen für Umsteiger von Benzin- auf Elektrofahrzeuge. Hintergrund ist vor allem der, dass in Vietnam die Benzinpreise laut Unternehmensangaben seit Kriegsbeginn besonders stark gestiegen sind, nämlich um 50 Prozent und die Verbraucher nach Auswegen suchen. 

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion       

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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