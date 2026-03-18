Ölpreisschock: Der Durchbruch für E-Autos?

Die durch den Nahost-Konflikt gestiegenen Spritpreise sorgen für Verunsicherung bei Autobauern, Händlern und Autofahrern. Für Elektroautos könnte es gleichzeitig eine große Chance sein. So meldet ein britischer Gebrauchtwagenhändler für Elektroautos infolge der Entwicklung Rekordumsätze und stockt seinen Bestand aggressiv auf, wie Reuters berichtet, weil Kunden mit weiter steigenden Benzinpreisen rechnen.

Es ist nicht auszuschließen, dass der aktuelle Ölpreisschock das Kaufverhalten dauerhaft verändern wird. Dies war bereits in den 1970er-Jahren der Fall. In dieser Zeit gewannen kleinere und sparsamere Autos an Bedeutung. Dennoch erwarten Analysten kurzfristig noch keinen massiven Wandel beim Neuwagenkauf. Ihrer Ansicht nach brauche es entweder länger anhaltend hohe Preise oder das Erreichen psychologisch wichtiger Marken.