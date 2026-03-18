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    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick

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    Weitere Erholung erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax erholt sich bis an die exponentielle Linie2024
    • Brent bei rund 101 Dollar weniger als tags zuvor24
    • Japan Nikkei legte zu und liegt bei 55110 Punkten1
    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick - Weitere Erholung erwartet
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX)

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    DEUTSCHLAND: - Leicht im Plus - Bei leicht gesunkenen Ölpreisen dürfte der Dax seine Erholung bis fast an die exponentielle 200-Tage-Linie fortsetzen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex für den dreizehnten Handelstag seit Kriegsausbruch im Iran zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start fast ein halbes Prozent höher auf 23.840 Punkte. Bei 23.866 Punkten liegt aktuell die exponentielle 200-Tage-Linie - ein Gradmesser für den langfristigen Trend. Aktuell kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent mit rund 101 Dollar etwas weniger als tags zuvor. Der bisherige Höchststand im Zuge des Iran-Kriegs hatte mit fast 120 Dollar auf dem höchsten Stand seit 2022 gelegen, was heftige Konjunktur- und Inflationssorgen geschürt hatte. Besonders im Fokus stehen weiterhin alle Nachrichten über den wichtigsten Versorgungsweg für Energielieferungen, die Straße von Hormus, die vom Iran faktisch blockiert ist.

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    USA: - MINIMALE GEWINNE - Einen Tag vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed hat sich die Erholung am New Yorker Aktienmarkt in unterschiedlichem Ausmaß fortgesetzt. Alle Indizes konnten aber nur einen moderaten Teil ihrer anfangs erzielten Kursgewinne bis zum Handelsschluss retten. Angesichts des Iran-Krieges und weiterhin hoher Ölpreise blieben Anleger vorsichtig. Gerade im Dow Jones Industrial blieb nicht viel von dem anfangs noch ein Prozent großen Plus übrig. Der Leitindex der Wall Street schloss 0,10 Prozent höher bei 46.993,26 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,25 Prozent auf 6.716,09 Zähler bergauf. Der technologielastige Nasdaq 100 schloss sich diesem Umfeld mit einem Anstieg um 0,51 Prozent auf 24.780,42 Punkte an.

    ASIEN: - GEWINNE - In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte am Mittwoch zugelegt. Besonders deutlich fielen die Gewinne in Japan und Südkorea aus. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte kurz vor Handelsende 2,6 Prozent auf 55.110 Punkte zu. Damit reduzierte der Index die Verluste des inzwischen mehr als zweieinhalb Wochen laufenden Iran-Kriegs weiter. Anfang vergangener Woche war der Nikkei noch bis auf 51.400 Punkte gefallen. Am Mittwoch stützten die stärker als erwartet ausgefallenen Exporte die Kurse an der japanischen Börse. Auch in China und Hongkong ging es nach oben; allerdings nicht so deutlich wie in Japan.

    ^
    DAX 23730,92 0,71%
    XDAX 23711,97 0,33%
    EuroSTOXX 50 5769,25 0,53%
    Stoxx50 5024,06 0,55%

    DJIA 46993,26 0,10%
    S&P 500 6716,09 0,25%
    NASDAQ 100 24780,42 0,51%
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    RENTEN:

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    Bund-Future 126,68 +0,17%
    °

    DEVISEN:

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    Euro/USD 1,1548 0,07%
    USD/Yen 158,61 -0,25%
    Euro/Yen 183,18 -0,17%
    °

    BITCOIN:

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    Bitcoin
    (USD, Bitstamp)
    Bitcoin 74.086 0,21%
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    ROHÖL:

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    Brent 100,94 -2,40% WTI 92,59 -3,76% °

    /zb




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