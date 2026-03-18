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    Hellofresh erwartet im laufenden Jahr Umsatzrückgang

    Für Sie zusammengefasst
    • Hellofresh erwartet Umsatzrueckgang drei bis sechs
    • Bereinigtes Ebitda liegt bei 375 bis 425 Millionen
    • Umsaetze sank im Vorjahr um elf Komma acht Prozent
    Hellofresh erwartet im laufenden Jahr Umsatzrückgang
    Foto: HelloFresh

    BERLIN (dpa-AFX) - Der Kochboxenversender Hellofresh rechnet im laufenden Jahr mit einem Umsatzrückgang. Die Erlöse im laufenden Jahre dürften ohne Wechselkurseffekte um etwa drei bis sechs Prozent zurückgehen, wie der SDax-Konzern am Mittwoch in Berlin mitteilte. Analysten hatten im Mittel einen geringeren Rückgang erwartet. Der um Sonder- und Währungseffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll bei 375 bis 425 Millionen Euro liegen.

    Im abgelaufenen Geschäftsjahr fielen die Umsätze im Jahresvergleich wie bereits im Februar mitgeteilt um 11,8 Prozent auf 6,76 Milliarden Euro. Der währungsbereinigte Umsatzrückgang lag bei 9,0 Prozent. Das bereinigte operative Konzernergebnis (Ebitda) stieg indessen dank Einsparungen um sechs Prozent auf rund 423 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr, währungsbereinigt war das ein Anstieg um rund 14 Prozent./err/stk

    HelloFresh

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    ISIN:DE000A161408WKN:A16140

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HelloFresh Aktie

    Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,56 % und einem Kurs von 16.906 auf Ariva Indikation (17. März 2026, 21:56 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HelloFresh Aktie um -9,05 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,02 %.

    Die Marktkapitalisierung von HelloFresh bezifferte sich zuletzt auf 758,57 Mio..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,0000EUR. Von den letzten 7 Analysten der HelloFresh Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +139,26 %/+91,41 % bedeutet.




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