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    Blue Cap AG 2025: Vorläufige Kennzahlen & Erfolgreiches Jahr

    2025 stärkte die Blue Cap AG ihre Ertragskraft, optimierte das Portfolio und festigte die Bilanz – trotz leicht rückläufigem Umsatz, aber im Rahmen der Prognose.

    Blue Cap AG 2025: Vorläufige Kennzahlen & Erfolgreiches Jahr
    Foto: Blue Cap AG
    • Das Geschäftsjahr 2025 war für die Blue Cap AG erfolgreich, mit einer Verbesserung der Adjusted EBITDA-Marge auf 5,5 % (Vorjahr: 4,9 %)
    • Der Konzernumsatz lag bei 129,1 Mio. Euro, leicht unter dem Vorjahr (134,7 Mio. Euro), entspricht aber der Prognose (120-140 Mio. Euro)
    • Der Verkauf der Beteiligung con-pearl wurde erfolgreich abgeschlossen, was die Eigenkapitalquote auf 58 % steigerte und die Liquidität deutlich erhöhte
    • Die Segmentstruktur wurde angepasst: Die Beteiligungen Plastics (H+E) und Adhesives & Coatings (Planatol) werden künftig im Segment Industrials zusammengefasst, während das Segment Business Services unverändert bleibt
    • Für 2026 wird ein Umsatz von 120-140 Mio. Euro und eine Adjusted EBITDA-Marge von 5-6 % erwartet, wobei die Marktbedingungen volatil bleiben könnten
    • Die Nettofinanzverschuldung sank durch den Verkauf von con-pearl auf -52,1 Mio. Euro, die Eigenkapitalquote stieg auf 58 %, und die Bilanz ist weiterhin stark

    Der nächste wichtige Termin, MKK, bei Blue Cap ist am 22.04.2026.

    Der Kurs von Blue Cap lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 18,050EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,56 % im Plus.


    Blue Cap

    +0,56 %
    +3,76 %
    -2,18 %
    -0,55 %
    +4,06 %
    -23,29 %
    -27,62 %
    +250,65 %
    +596,37 %
    ISIN:DE000A0JM2M1WKN:A0JM2M





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