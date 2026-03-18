Talanx erhöht nach Rekordjahr die Dividende

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hannover Rueck Aktie

Die Hannover Rueck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,40 % und einem Kurs von 273,7 auf Lang & Schwarz (18. März 2026, 07:44 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hannover Rueck Aktie um +10,20 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,47 %.

Die Marktkapitalisierung von Hannover Rueck bezifferte sich zuletzt auf 33,09 Mrd..

Hannover Rueck zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 12,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,7900 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 297,00EUR. Von den letzten 7 Analysten der Hannover Rueck Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 233,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 360,00EUR was eine Bandbreite von -14,28 %/+32,45 % bedeutet.