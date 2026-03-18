Talanx erhöht nach Rekordjahr die Dividende
- Talanx hebt Dividende um ein Drittel auf 360 Cents
- Jahresgewinn 2480 Millionen Euro trotz Kalifornien
- Mehrheitseigner Haftpflichtverband mit 77 Prozente
HANNOVER (dpa-AFX) - Der Versicherungskonzern Talanx (HDI) hebt nach seinem Rekordgewinn von 2025 die Dividende noch stärker an als gedacht. Die Ausschüttung soll um ein Drittel auf 3,60 Euro steigen, teilte das im MDax gelistete Unternehmen am Mittwoch in Hannover mit. Analysten hatten im Schnitt 3,35 Euro erwartet. Im vergangenen Jahr verdiente Talanx trotz der verheerenden Waldbrände in Kalifornien unter dem Strich 2,48 Milliarden Euro, wie der Konzern schon auf Basis vorläufiger Zahlen im Februar mitgeteilt hatte. Für 2026 peilt Vorstandschef Torsten Leue weiterhin etwa 2,7 Milliarden Euro an.
Dabei profitiert Talanx 2025 nicht nur vom Erstversicherungsgeschäft seiner Marke HDI sowie Töchtern etwa in Polen und Lateinamerika. Rund die Hälfte des Überschusses stammt von dem weltweit drittgrößten Rückversicherer Hannover Rück , an dem Talanx gut die Hälfte der Anteile hält. Mehrheitseigner von Talanx ist mit rund 77 Prozent wiederum der Haftpflichtverband der Deutschen Industrie (HDI), ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit./stw/lew/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hannover Rueck Aktie
Die Hannover Rueck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,40 % und einem Kurs von 273,7 auf Lang & Schwarz (18. März 2026, 07:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hannover Rueck Aktie um +10,20 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,47 %.
Die Marktkapitalisierung von Hannover Rueck bezifferte sich zuletzt auf 33,09 Mrd..
Hannover Rueck zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 12,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,7900 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 297,00EUR. Von den letzten 7 Analysten der Hannover Rueck Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 233,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 360,00EUR was eine Bandbreite von -14,28 %/+32,45 % bedeutet.
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Meldung von heute morgen, Quelle:
Hannover Rück steigert Gewinn und Dividende und stärkt nachhaltige Ertragskraft signifikant
- Nettokonzerngewinn steigt deutlich um 13,4 % auf 2,6 Mrd. EUR
- Rückversicherungsumsatz (brutto) wächst währungskursbereinigt um 4,7 %
- Schaden-Rückversicherung: Gutes Ergebnis bei Stärkung der Resilienz in den Schadenreserven; Großschäden unterhalb des budgetierten Erwartungswertes
- Personen-Rückversicherung: Rückversicherungs-Serviceergebnis oberhalb der Prognose
- Kapitalanlagerendite aufgrund aktiver Realisierung stiller Lasten bei 2,5 %
- Eigenkapitalrendite mit 21,4 % deutlich über strategischem Zielwert
- Dividendenvorschlag: Steigerung um 39 % auf 12,50 EUR je Aktie
- Ausblick für 2026 vollumfänglich bestätigt: Konzerngewinn von mindestens 2,7 Mrd. EUR erwartet
Der Rückversicherer bezahlte dabei neun Euro je Aktie an die Anteilseigner, davon zwei Euro als Sonderdividende. Wie bisher soll die Dividende je Aktie mindestens auf dem Vorjahresniveau liegen und langfristig steigen. Das in der Vergangenheit regelmäßig verwendete Instrument der Sonderdividende soll nicht mehr genutzt werden, sondern in die reguläre Dividende integriert werden.