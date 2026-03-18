JPMORGAN stuft PERNOD RICARD auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pernod Ricard mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Neutral" belassen. Analystin Celine Pannuti veröffentlichte am Mittwoch ihr durchwachsenes Resümee der Berichtssaison der europäischen Konsumgüterbranche. Positive und negative Überraschung hinsichtlich des organischen Wachstums im vierten Quartal 2025 hielten sich etwa die Waage, so die Expertin. Mehr als die Hälfte der Konzerne hätten allerdings dann beim Ergebnis überzeugt. Die Ausblicke seien erwartungsgemäß vorsichtig. Spirituosenhersteller litten weiter unter mauer Nachfrage und immer schwächerem Preismix. Diageo sind mit neutraler Einstufung noch ihr Favorit./ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 01:34 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 01:34 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Pernod Ricard Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,97 % und einem Kurs von 69,05EUR auf Lang & Schwarz (18. März 2026, 07:43 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Celine Pannuti

Analysiertes Unternehmen: PERNOD RICARD

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 90

Kursziel alt: 90

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

