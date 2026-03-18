JPMORGAN stuft SYMRISE AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Celine Pannuti veröffentlichte am Mittwoch ihr durchwachsenes Resümee der Berichtssaison der europäischen Konsumgüterbranche. Positive und negative Überraschung hinsichtlich des organischen Wachstums im vierten Quartal 2025 hielten sich etwa die Waage, so die Expertin. Mehr als die Hälfte der Konzerne hätten allerdings dann beim Ergebnis überzeugt. Die Ausblicke seien erwartungsgemäß vorsichtig. Zutatenhersteller wie Symrise seien eine defensive Option, aber für einen Einstieg sei es zu früh. Es gebe gewisse Risiken einer Wachstumsdelle. Pannuti favorisiert Kerry und Symrise gegenüber Givaudan./ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 01:34 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 01:34 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,64 % und einem Kurs von 74,01EUR auf Lang & Schwarz (18. März 2026, 07:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Celine Pannuti

Analysiertes Unternehmen: SYMRISE AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 100

Kursziel alt: 100

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

