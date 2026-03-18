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    JPMORGAN stuft GIVAUDAN AG auf 'Neutral'

    JPMORGAN stuft GIVAUDAN AG auf 'Neutral'
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Givaudan mit einem Kursziel von 3600 Franken auf "Neutral" belassen. Analystin Celine Pannuti veröffentlichte am Mittwoch ihr durchwachsenes Resümee der Berichtssaison der europäischen Konsumgüterbranche. Positive und negative Überraschung hinsichtlich des organischen Wachstums im vierten Quartal 2025 hielten sich etwa die Waage, so die Expertin. Mehr als die Hälfte der Konzerne hätten allerdings dann beim Ergebnis überzeugt. Die Ausblicke seien erwartungsgemäß vorsichtig. Zutatenhersteller wie Symrise seien eine defensive Option, aber für einen Einstieg sei es zu früh. Es gebe gewisse Risiken einer Wachstumsdelle. Pannuti favorisiert Kerry und Symrise gegenüber Givaudan./ag/bek

    Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 01:34 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 01:34 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,16 % und einem Kurs von 3.141EUR auf Lang & Schwarz (18. März 2026, 07:45 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Celine Pannuti
    Analysiertes Unternehmen: GIVAUDAN AG
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 3600
    Kursziel alt: 3600
    Währung: CHF
    Zeitrahmen: 12m



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    JPMORGAN stuft GIVAUDAN AG auf 'Neutral' Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Givaudan mit einem Kursziel von 3600 Franken auf "Neutral" belassen. Analystin Celine Pannuti veröffentlichte am Mittwoch ihr durchwachsenes Resümee der Berichtssaison der europäischen Konsumgüterbranche. …
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