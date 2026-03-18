JEFFERIES stuft K+S auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für K+S von 10 auf 11,50 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen. Die Unterbrechungen an der Meerenge von Hormus hätten eine erhebliche Knappheit an Stickstoff zur Folge, schrieb Marcus Dunford-Castro am Dienstagnachmittag. Das Risiko einer längeren Unterbrechung sei in der Bewertung der Aktien der Düngemittelhersteller K+S und Yara noch nicht ausreichend berücksichtigt./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 10:15 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 20:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die K+S Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,03 % und einem Kurs von 17,78EUR auf Lang & Schwarz (18. März 2026, 07:53 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Marcus Dunford-Castro

Analysiertes Unternehmen: K+S

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 11,50

Kursziel alt: 10

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

