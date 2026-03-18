JPMORGAN stuft GENERALI SPA auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Generali von 42 auf 41 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach den Jahreszahlen des Versicherers habe er nur kleinere Änderungen an seinen Ergebnisschätzungen (EPS) vorgenommen, schrieb Farooq Hanif in seiner Einschätzung vom Dienstag. Seine Prognosen für den bereinigten Nettogewinn lägen weiterhin über den Konsensschätzungen./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 10:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 10:54 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Assicurazioni Generali Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,94 % und einem Kurs von 34,93EUR auf Lang & Schwarz (18. März 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Farooq Hanif

Analysiertes Unternehmen: GENERALI SPA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 41

Kursziel alt: 42

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

