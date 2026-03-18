Horror-Crash beim chinesischen Spotify-Rivalen Tencent Music Entertainment!

Schock für die Anlegerinnen und Anleger des Spotify-Rivalen Tencent Music Entertainment : Zwar sind die am Dienstagmittag vorgelegten Quartalszahlen auf den ersten Blick zufriedenstellend ausgefallen, doch bei genauerem Hinsehen zeigten sich deutliche Schwächen. Die quittierten Investoren mit einem crashartigen Abverkauf und Verlusten der Aktie in Höhe von 24,7 Prozent.

Gegenüber dem Vorjahresquartal legten die Erlöse um 15,9 Prozent auf 1,24 Milliarden US-Dollar zu. Damit konnten die Erwartungen um 20 Millionen US-Dollar übertroffen werden. Der bereinigte Gewinn pro Aktie (Non-GAAP) landete bei 0,23 US-Dollar und traf die Schätzungen damit genau. Insgesamt erzielte der Konzern einen auf die Anteilseignerinnen und -eigner entfallenden Nettogewinn in Höhe von 327 Millionen US-Dollar. Im gesamten abgelaufenen Geschäftsjahr 2025 waren es bei Erlösen in Höhe von 4,7 Milliarden US-Dollar 1,623 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einer Nettomarge von 34,5 Prozent. Zum Vergleich: Die Ertragsspanne von Spotify liegt mit 12,9 Prozent deutlich darunter.

Neue Offenlegungsregeln verspielen das Investorenvertrauen

Auch das Nutzungsverhalten entwickelte sich zunächst positiv. Die zahlenden User kletterten um 5,3 Prozent auf 127,4 Millionen. Der pro User monatlich erzielte Umsatz (ARPU) kletterte um 7,2 Prozent auf umgerechnet 1,73 US-Dollar. Allerdings ging die Zahl der monatlich aktiven User (MAUs) um 5,0 Prozent auf 528 Millionen US-Dollar zurück.

Das erodiert die mittelfristige Ertragsbasis, da der Werbewert der Plattform sinkt und auch die Fähigkeit des Unternehmens, nicht-zahlende User in zahlende Nutzerinnen und Nutzer zu konvertieren. Der Rückgang ist aus finanzieller Perspektive umso ärgerlicher, als dass Tencent Music sein Inhaltsangebot erweitert hat, dafür aber auch höhere Lizenzgebühren entrichten muss, was die Margen bei anhaltend niedrigeren User-Zahlen unter Druck setzen dürfte.

In Reaktion auf den Rückgang der MAUs reagierte das Management mit der Ankündigung, die Entwicklung der User-Zahlen künftig nicht mehr quartalsweise, sondern nur noch jährlich zu berichten. Das sorgt für weniger Transparenz und kostete am Dienstag viel Vertrauen, wenngleich das Management beschwichtigte, die Änderung der Offenlegungsregeln sei eine Reaktion auf ein "verändertes Geschäftsmodell".

Ungebremster Crash der Aktie – kein Ende der Verluste in Sicht

Ihrem Ärger ließen Anlegerinnen und Anleger vom Start weg ungehemmt freien Raum. Die Aktie fiel am Dienstag ohne jede Gegenreaktion wie ein Stein und beendete den Handel nach einem Minus von 24,7 Prozent in unmittelbarer Nähe zum Tagestief. Das bedeutete nicht nur den tiefsten Stand seit mehr als einem Jahr, sondern deutet auch auf weitere Verluste in den kommenden Tagen hin.

Charttechnisch hat sich das Bild in den vergangenen Monaten dramatisch verschlechtert. Ausgehend von einem Mehrjahreshoch bei 26,70 US-Dollar haben die Anteile inzwischen 57,4 Prozent an Wert verloren. Dadurch sind neben den gleitenden Durchschnitten auch zahlreiche Unterstützungen nachhaltig aufgegeben worden. Eine Bodenbildung ist bislang nicht in Sicht.

Fazit: Der Ärger ist groß, die Chancen möglicherweise aber auch

Aus fundamentaler Perspektive ist die Lage weniger eindeutig. Für 2026 ist Tencent Music Entertainment mit dem 11,7-Fachen der erwarteten Gewinne bewertet. Selbst wenn die rückläufigen User-Zahlen zu niedrigeren Erträgen führen sollten als bislang erwartet, lässt das Raum für eine deutliche Erholung der Anteile.

Außerdem ist das Unternehmen finanziell kerngesund und verfügt über liquide Reserven in Höhe von umgerechnet 5,44 Milliarden US-Dollar – bei einem Börsenwert von 23,4 Milliarden US-Dollar. Damit ist das operative Geschäft noch günstiger bewertet als auf den ersten Blick. Abgerundet wird die Bewertung durch ein Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis (PEG) von 1,02, was ebenfalls als günstig gilt. Wenngleich der Ärger über die veränderten Offenlegungsregeln berechtigt ist, zeichnet sich hier eine Einstiegschance ab, sobald ein charttechnischer Boden gefunden ist.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion