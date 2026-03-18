Erneut im Fokus der UniCredit

Ein Blick auf den Kursverlauf zeigt: Nach einer starken Rallye – ausgehend von rund 2,80 Euro im Frühjahr 2020 – bewegt sich die Aktie seit einiger Zeit seitwärts mit leicht fallender Tendenz oberhalb von etwa 29,00 Euro. In den vergangenen Tagen hat sich dabei eine sogenannte Doppelboden-Formation gebildet, die als positives Signal gilt und zuletzt aktiviert wurde.

UniCredit hält bereits mehr als 29 Prozent an der Commerzbank – sowohl direkt über Aktien als auch indirekt über Finanzinstrumente. Am Montag legte die Bank ein freiwilliges Übernahmeangebot vor: Für jede Commerzbank-Aktie werden 0,485 neue UniCredit-Aktien geboten. Das entspricht einem Wert von 30,80 Euro je Aktie und damit einem Aufschlag von vier Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom 13. März. Insgesamt würde die Commerzbank damit mit knapp 35 Milliarden Euro bewertet. Medienberichten zufolge wurde die italienische Regierung vorab über die Pläne informiert. Sowohl die Führung der Commerzbank als auch die Bundesregierung betonen jedoch, dass sie an der Eigenständigkeit des Instituts festhalten wollen.

Das eröffnet die Möglichkeit für einen weiteren Kursanstieg, zunächst bis zur oberen Begrenzung des aktuellen Trends bei etwa 36,45 Euro. Für risikobereite Anleger könnte das eine Chance auf kurzfristige Gewinne sein. Sollte sich die Übernahmefantasie durch ein verbessertes Angebot weiter verstärken, wären sogar Kurse im Bereich von 43,57 Euro denkbar.

Auf der anderen Seite bleibt ein Rückschlagsrisiko bestehen: Erst wenn die wichtige Unterstützung bei 28,92 Euro nachhaltig unterschritten wird, könnte die Aktie stärker unter Druck geraten und in Richtung 25,19 Euro fallen – ein Niveau, das zuletzt im März 2025 erreicht wurde.

Wichtig zu wissen: Durch die mögliche Übernahmesituation kann es zu starken Kursschwankungen kommen. Anleger sollten daher mit erhöhter Volatilität rechnen.

Trading-Strategie:

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LONG

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Stop-Buy-Order : 32,50 Euro

Kursziel : 36,45 Euro

Renditechance via DU1VT7 : 110 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 2 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Commerzbank AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU1VT7 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 3,43 - 3,55 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 29,0473 Euro Basiswert: Commerzbank AG KO-Schwelle: 29,0473 Euro akt. Kurs Basiswert: 32,40 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 36,45 Euro Hebel: 9,15 Kurschance: + 110 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU6Z6Y Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 3,88 - 4,00 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 36,3212 Euro Basiswert: Commerzbank AG KO-Schwelle: 36,3212 Euro akt. Kurs Basiswert: 32,40 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 8,11 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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