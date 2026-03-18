Hält diesmal das Tief?

An der Börse reagieren Investoren bislang noch zurückhaltend, zeigen aber erste Bereitschaft, der Aktie im Bereich ihrer bisherigen Tiefstände – aus September 2022 und Februar 2017 – eine Stabilisierung zuzutrauen. Technisch betrachtet bildet sich derzeit möglicherweise ein sogenannter Doppelboden, also ein Muster, das häufig eine Trendwende nach oben einleiten kann. Allerdings müsste sich dieses Signal erst noch bestätigen.

Vorstandschef Ronald Slabke sieht in der Nutzung von Künstlicher Intelligenz vor allem großes Potenzial für das Geschäftsmodell. Die Technologie könnte die digitale Plattform von Hypoport stärker mit Kunden, Banken und anderen Partnern vernetzen und so zusätzlichen Nutzen schaffen. Besonders in der Immobilienfinanzierung ließen sich viele Abläufe weiter automatisieren – etwa bei Bewertungen, in der Beratung oder bei der Integration von Bankprozessen.

Dafür wäre ein Kursanstieg über 95,00 Euro notwendig. Gelingt das, könnte die Aktie wieder in den dreistelligen Bereich um 106,00 Euro vorstoßen. In einem positiven Szenario wäre später sogar ein Anstieg bis etwa 127,80 Euro denkbar. Aufgrund der vergleichsweise niedrigen Bewertung könnte sich für risikobewusste Anleger schon jetzt ein kleiner Einstieg anbieten.

Sollte der Kurs jedoch unter die aktuellen Jahrestiefs von 77,10 Euro fallen, drohen deutlichere Verluste. In diesem Fall könnte die Aktie bis auf etwa 72,55 Euro zurückgehen – ein Niveau, das zuletzt im September 2022 erreicht wurde.

Trading-Strategie:

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LONG

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Stop-Buy-Order : 95,00 Euro

Kursziel : 106,00 Euro

Renditechance via DU47GP : 120 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 4 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Hypoport SE (Tageschart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU47GP Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,77 - 0,96 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 74,2487 Euro Basiswert: Hypoport SE KO-Schwelle: 74,2487 Euro akt. Kurs Basiswert: 83,00 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 106,00 Euro Hebel: 8,54 Kurschance: + 120 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU8725 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,89 - 1,09 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 90,8975 Euro Basiswert: Hypoport SE KO-Schwelle: 90,8975 Euro akt. Kurs Basiswert: 83,00 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 7,52 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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