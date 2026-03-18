Almonty Industries, Zenatech & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen
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🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Zenatech
|+16,00 %
|Informationstechnologie
|🥈
|Mitsui O.S.K.Lines
|+11,47 %
|Verkehr
|🥉
|Sumco
|+8,43 %
|Halbleiter
|🟥
|The India Fund Inc
|-4,58 %
|Finanzdienstleistungen
|🟥
|Antimony Resources
|-18,81 %
|Rohstoffe
|🟥
|Battalion Oil Corporation
|-20,95 %
|Öl/Gas
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
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Präsentiert von
|Rang
|Wertpapier
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|🥇
|DroneShield
|Sonstige Technologie
|🥈
|Ocugen
|Biotechnologie
|🥉
|Micron Technology
|Halbleiter
|ST George Mining
|Rohstoffe
|Fortune Bay
|Rohstoffe
|Antimony Resources
|Rohstoffe
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Almonty Industries
|179
|Rohstoffe
|🥈
|Gerresheimer
|86
|Gesundheitswesen
|🥉
|Energiekontor
|52
|Erneuerbare Energien
|TeamViewer
|48
|Informationstechnologie
|Quantum eMotion
|34
|Hardware
|Iperionx
|26
|Rohstoffe
Zenatech
Wochenperformance: +14,85 %
Wochenperformance: +14,85 %
Platz 1
Mitsui O.S.K.Lines
Wochenperformance: +10,09 %
Wochenperformance: +10,09 %
Platz 2
Sumco
Wochenperformance: +4,00 %
Wochenperformance: +4,00 %
Platz 3
The India Fund Inc
Wochenperformance: -8,61 %
Wochenperformance: -8,61 %
Platz 4
Antimony Resources
Wochenperformance: +72,97 %
Wochenperformance: +72,97 %
Platz 5
Battalion Oil Corporation
Wochenperformance: -52,06 %
Wochenperformance: -52,06 %
Platz 6
DroneShield
Wochenperformance: +8,16 %
Wochenperformance: +8,16 %
Platz 7
Ocugen
Wochenperformance: +43,88 %
Wochenperformance: +43,88 %
Platz 8
Micron Technology
Wochenperformance: +17,92 %
Wochenperformance: +17,92 %
Platz 9
ST George Mining
Wochenperformance: -3,57 %
Wochenperformance: -3,57 %
Platz 10
Fortune Bay
Wochenperformance: -16,34 %
Wochenperformance: -16,34 %
Platz 11
Antimony Resources
Wochenperformance: +72,97 %
Wochenperformance: +72,97 %
Platz 12
Almonty Industries
Wochenperformance: -14,24 %
Wochenperformance: -14,24 %
Platz 13
Gerresheimer
Wochenperformance: +19,80 %
Wochenperformance: +19,80 %
Platz 14
Energiekontor
Wochenperformance: -12,01 %
Wochenperformance: -12,01 %
Platz 15
TeamViewer
Wochenperformance: +2,55 %
Wochenperformance: +2,55 %
Platz 16
Quantum eMotion
Wochenperformance: -20,22 %
Wochenperformance: -20,22 %
Platz 17
Iperionx
Wochenperformance: -41,24 %
Wochenperformance: -41,24 %
Platz 18
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