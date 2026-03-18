Goldpreis seitwärts bei 5.009,41 USD

+0,06 %

USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,82 % 1 Monat +1,32 % 3 Monate +15,35 % 1 Jahr +66,55 %

Gold tritt auf der Stelle. MitVeränderung bewegt sich der Kurs weiter seitwärts um 5.009,41

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 5 Jahren 1.000USD in Gold investiert, lag der Preis bei 1.738,27USD. Heute notiert Gold bei 5.009,41USD. Ihr Einsatz wäre nun 2.881,83USD wert – ein Zuwachs von +188,18 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

Im wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu Gold gemischt. Technische Signale deuten, dass zentrale Zonen gehalten wurden (Signale zu Gold/Silber, Minen-ETFs), weshalb einige Analysen bullish bleiben. Andere rechnen mit Gegenbewegungen und nennen Zielbereiche 5700–6300 USD bzw. 6000. Inflation, FED-Politik und Stagflation werden diskutiert; die letzten 14 Tage waren volatil, eine klare Richtung fehlt.