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    VERBUND AG 2025: Solides Ergebnis trotz Wasserknappheit

    Trotz deutlicher Rückgänge bei Ergebnis, Cashflow und Wasserkraft bleibt das Unternehmen auf hohem Niveau – doch Regulierung und Gewinnabschöpfung engen den Spielraum spürbar ein.

    VERBUND AG 2025: Solides Ergebnis trotz Wasserknappheit
    Foto: NewSaetiew - stock.adobe.com
    • 2025ergebnis deutlich niedriger, aber weiterhin auf hohem Niveau: EBITDA 2.737,5 Mio. € (−21,3 %), Konzernergebnis 1.489,4 Mio. € (−20,6 %), bereinigtes Konzernergebnis 1.472,1 Mio. € (−25,5 %)
    • Stark gesunkene Wasserkraftproduktion: Gesamtwasserkrafterzeugung −24,2 % (−8.078 GWh) auf 25.370 GWh; Erzeugungskoeffizient der Laufwasserkraftwerke 0,79 (−30 Prozentpunkte)
    • Verlängerung der Gewinnabschöpfung bis 2030 belastet Ergebnis und Investitionsspielräume; Belastung in Österreich 2025: 135,9 Mio. €
    • Deutlicher Rückgang der Liquiditätskennzahlen: Operativer Cashflow 1.918,5 Mio. € (−40,9 %), Free Cashflow vor Dividende 536,8 Mio. € (−74,2 %), Free Cashflow nach Dividende −792,7 Mio. €
    • Dividendenvorschlag für HV 21. April 2026: 3,15 € je Aktie (2,00 € ordentliche + 1,15 € Sonderdividende ≈ 400 Mio. €)
    • Ausblick 2026: EBITDA erwartet zwischen ~2.000 und 2.500 Mio. €, Konzernergebnis zwischen ~900 und 1.200 Mio. €, geplante Ausschüttungsquote 45–55 %; Prognose unter Vorbehalt gesetzlicher/regulatorischer Änderungen

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Verbund Akt.(A) ist am 18.03.2026.

    Der Kurs von Verbund Akt.(A) lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 67,08EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,11 % im Minus.
    7 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 65,50EUR das entspricht einem Minus von -2,35 % seit der Veröffentlichung.


    Verbund Akt.(A)

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    ISIN:AT0000746409WKN:877738





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