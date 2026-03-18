Silberpreis
Silber im Plus +0,75 % binnen 24h
Silber steigt moderat um +0,75 % und notiert bei 79,88 USD.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-10,56 %
|1 Monat
|+4,56 %
|3 Monate
|+19,43 %
|1 Jahr
|+133,11 %
Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 1 Jahr 1.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 34,26597USD. Heute notiert Silber bei 79,88USD. Ihr Einsatz wäre nun 2.331,12USD wert – ein Zuwachs von +133,11 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Silber-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt: Skepsis nach jüngsten Korrekturen, aber Hinweise auf Erholung durch übermäßige Pessimismus und stabile Fundamentaldaten (KI-/Solar-Nachfrage). Technische Signale und fallende COMEX-Bestände deuten auf Aufwärtsdruck hin, während Iran-Konflikt und anstehende Fed-/Zinsentscheidungen Risiko belassen. 14-Tage-Veränderung numerisch nicht angegeben.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Silber gilt als „Gold des kleinen Mannes“. Preisbewegungen entstehen durch industrielle Nachfrage und Investoreninteresse. In Phasen hoher Inflation oder sinkender Realzinsen steigt oft die Attraktivität.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|396,35EUR
|-0,33 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|139,53EUR
|+0,14 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|284,24EUR
|-0,14 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|411,40EUR
|-1,91 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|110,68EUR
|+0,06 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|641,55EUR
|-2,33 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|414,82EUR
|-0,47 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|84,10EUR
|-0,58 %
|Long
|1
|0,00
|139,54EUR
|-0,33 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,728EUR
|+1,00 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.