Silber im Plus +0,75 % binnen 24h

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USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -10,56 % 1 Monat +4,56 % 3 Monate +19,43 % 1 Jahr +133,11 %

Mit einem Anstieg vonnotiert Silber bei 79,88. Die Bewegung signalisiert vorsichtiges Kaufinteresse in einem insgesamt ruhigen Marktumfeld.

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 1 Jahr 1.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 34,26597USD. Heute notiert Silber bei 79,88USD. Ihr Einsatz wäre nun 2.331,12USD wert – ein Zuwachs von +133,11 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Silber-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt: Skepsis nach jüngsten Korrekturen, aber Hinweise auf Erholung durch übermäßige Pessimismus und stabile Fundamentaldaten (KI-/Solar-Nachfrage). Technische Signale und fallende COMEX-Bestände deuten auf Aufwärtsdruck hin, während Iran-Konflikt und anstehende Fed-/Zinsentscheidungen Risiko belassen. 14-Tage-Veränderung numerisch nicht angegeben.