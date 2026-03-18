Abverkauf bei Öl: Brent verliert -1,72 % binnen 24h

Der Brent-Ölpreis gerät deutlich unter Druck und verliert, wodurch der Kurs auf 101,75fällt. Starker Verkaufsdruck prägt den Handel und belastet die Marktstimmung.

Zur Veranschaulichung: Vor 3 Jahren notierte Öl (Brent) bei 73,05969USD. Aus einer Anlage von 10.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 101,75USD ein Wert von 13.926,3USD geworden – ein Gewinn von +39,26 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Öl (Brent)

Brent-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum: Mehrere Beiträge sehen Brent um die 100 USD, teils mit Upside-Szenarien bis 150–200 USD bei Eskalationen (Seewege/Lager), andere erwarten eher Seitwärtsbewegung um 100 USD. Geopolitische Risiken, Tanker-/Lager-Dynamik und Fördermengen werden genannt. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: nicht angegeben.

Informationen zu Öl (Brent)

Brent-Öl ist eine der wichtigsten Referenzsorten am globalen Energiemarkt und dient als Preismaßstab für große Teile Europas, Afrikas und Asiens. Der Preis wird maßgeblich durch das Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage bestimmt. Eine zentrale Rolle spielt dabei die Förderpolitik der OPEC und ihrer Partner, die über Förderquoten versuchen, den Markt zu stabilisieren oder gezielt zu verknappen. Produktionskürzungen können das Angebot verengen und Preise stützen, während Förderausweitungen häufig dämpfend wirken. Zusätzlich beeinflussen Lagerbestände, Raffinerieauslastung und Transportkapazitäten die kurzfristige Preisbildung. Anleger beobachten diese Faktoren genau, da schon kleine Verschiebungen im Angebot deutliche Auswirkungen auf den Brent-Ölpreis haben können.

Ob ein Investment in Öl (Brent) sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Öl (Brent) berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Öl (Brent)-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.