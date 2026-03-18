Thyssenkruppp Nucera erhöht Prognose für Neugeschäft

1. Kaufen wenn die Kanonen donnern!

2.Sunil Jagwani hat laut der am 9. März 2026 veröffentlichten Korrektur einer früheren Meldung 0,00 Prozent echte Stimmrechte aus Aktien und 9,13 Prozent über Instrumente. Die Schwelle wurde am 25. Februar 2026 erreicht. Die Position besteht aus zwei cash-settled Equity Swaps über 1.590.000 und 12.740.000 Stimmrechte sowie zwei physically settled Put-Optionen über 25.500.000 und 17.000.000 Stimmrechte. Insgesamt also 56.830.000 Stimmrechte-Äquivalente bezogen auf 622.531.741 Gesamtstimmrechte.





Warum das bullisher als bearish ist: Cash-settled Equity Swaps fallen unter § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG als Instrumente mit aktienähnlicher ökonomischer Wirkung. BaFin nennt cash-settled equity swaps ausdrücklich als Beispiel solcher Instrumente. Für cash-settled Instrumente erfolgt die Berechnung zudem auf delta-adjustierter Basis, also als ökonomisch relevante Long-Exposure und nicht bloß als beliebige Notionalgröße. Das ist kein klassischer Short-Case, sondern eine gemeldete aktienähnliche Exponierung.





Der entscheidende Punkt sind die Put-Optionen. Die Meldung selbst schreibt nur „Put options“, sagt aber nicht ausdrücklich „short puts“. Regulatorisch ist die Lesart dennoch ziemlich klar: BaFin erläutert, dass Put-Optionen unter § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG beim Optionsschreiber relevant sind, und ESMA/CESR nennt ausdrücklich das „writing of put options“ als Beispiel für Instrumente mit ähnlicher wirtschaftlicher Wirkung wie eine Aktienposition. Zusätzlich zeigen offizielle Unternehmensberichte, dass physically settled short put options genau unter dieser WpHG-Kategorie gemeldet werden. Daher ist die belastbarste Interpretation: Das sind verkaufte / geschriebene Put-Optionen, nicht gekaufte Schutz-Puts.





Und genau das ist ökonomisch bullish. Wer Short Puts schreibt, wettet typischerweise darauf, dass der Kurs nicht stark fällt und idealerweise über dem Strike bleibt. Im besten Fall kassiert der Stillhalter die Prämie und die Optionen verfallen wertlos. Fällt der Kurs unter den Strike, kann er zur Abnahme der Aktien verpflichtet werden. Bei physischer Erfüllung heißt das praktisch: Er signalisiert Bereitschaft, im Fall der Ausübung echte Aktien zu übernehmen. Das ist das Gegenteil einer Schutzposition gegen fallende Kurse.





Die Größenordnung macht das noch deutlicher. Nur etwa 14,33 Millionen der 56,83 Millionen Stück entfallen auf Equity Swaps. Rund 42,5 Millionen Stück, also grob drei Viertel der gemeldeten Position, entfallen auf die Put-Komponente. Der Kern der Struktur ist also nicht „ich sichere mich gegen einen Absturz ab“, sondern eher „ich bin bereit, auf diesem Niveau oder darunter ökonomisch long zu sein bzw. Aktien angedient zu bekommen“





Die gemeldete thyssenkrupp-Position von Sunil Jagwani ist nach Struktur und Regulierungslogik bullish.

Nicht, weil er schon 9,13 Prozent echte Aktien hält.

Sondern, weil die Meldung aus long-ähnlichen Equity Swaps und mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit vor allem aus geschriebenen, physisch erfüllbaren Put-Optionen besteht. Das ist ökonomisch eine Wette auf Stabilisierung oder Erholung, plus Bereitschaft, im Schwächefall Aktien übernommen zu bekommen.





...und wenn die Inder nicht wollen - die Flacks Group ist lt. Reuters "Flacks Group 'ready to bid' for Thyssenkrupp steel business if current sale talks fail

" READY TO BIT!





...und López zeigt immer mehr seine absolute "hands on mentality" - der ist fokussiert, ein absoluter Glücksgriff für Thyssen.

(siehe auch https://www.welt.de/wirtschaft/article69afdc4757926db582926304/stahlindustrie-es-ist-nicht-bruessel-es-ist-berlin-jetzt-mobilisiert-thyssenkrupp-die-buergermeister.html )





Ich kaufe nach und nach - die Story ist -aus meiner Sicht- noch nicht erzählt!