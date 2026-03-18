Neue Wasserstoffanlage
Thyssenkruppp Nucera erhöht Prognose für Neugeschäft
- Nucera zeigt sich zuversichtlich fuer Neugeschaefte
- Auftrag von Moeve fuer 300 MW Andalusien gebucht25
- Geringe Umsatzwirkung 2025 26 Umsatz kommt spaet1
DORTMUND (dpa-AFX) - Der Elektrolysespezialist Thyssenkrupp Nucera zeigt sich für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 zuversichtlicher für das Neugeschäft. So soll der Auftragseingang von 348 Millionen Euro auf 550 bis 850 Millionen Euro steigen, teilte das zum Industriekonzern Thyssenkrupp zugehörige Unternehmen am Mittwoch in Dortmund mit. Bislang war Nucera von 350 bis 900 Millionen Euro ausgegangen.
Hintergrund ist vor allem ein Auftrag des spanischen Energieunternehmens Moeve, Elektrolyseure mit einer Kapazität von 300 MW für eine Wasserstoffanlage in Andalusien zu liefern. Nachdem Moeve die finale Investitionsentscheidung bereits Anfang März getroffen habe, sei nun ein entsprechender Auftrag zur Planung, Beschaffung, Fertigung und Lieferung an Thyssenkrupp Nucera vergeben worden, hieß es.
Das Auftragsvolumen liege dabei im niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Bereich, wobei der Auftragseingang im Verlauf des zweiten Halbjahres 2025/26 gebucht werden soll. Im laufenden Geschäftsjahr 2025/26 (per Ende September) erwartet das Unternehmen eigenen Angaben zufolge aus diesem Projekt nur geringe Effekte auf die Umsatzentwicklung; die Umsatzrealisierung wird mehrheitlich ins Geschäftsjahr 2026/27 fallen.
Nucera hatte erst am Vorabend wegen eines geplatzten Projekts und teurer Nachbesserungen seine Jahresziele gekappt./nas/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie
Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,30 % und einem Kurs von 8,276 auf Tradegate (18. März 2026, 08:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um -11,69 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -23,92 %.
Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 5,16 Mrd..
ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9200 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,000EUR. Von den letzten 6 Analysten der ThyssenKrupp Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +20,86 %/+8,77 % bedeutet.
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1. Kaufen wenn die Kanonen donnern!
2.Sunil Jagwani hat laut der am 9. März 2026 veröffentlichten Korrektur einer früheren Meldung 0,00 Prozent echte Stimmrechte aus Aktien und 9,13 Prozent über Instrumente. Die Schwelle wurde am 25. Februar 2026 erreicht. Die Position besteht aus zwei cash-settled Equity Swaps über 1.590.000 und 12.740.000 Stimmrechte sowie zwei physically settled Put-Optionen über 25.500.000 und 17.000.000 Stimmrechte. Insgesamt also 56.830.000 Stimmrechte-Äquivalente bezogen auf 622.531.741 Gesamtstimmrechte.
Die gemeldete thyssenkrupp-Position von Sunil Jagwani ist nach Struktur und Regulierungslogik bullish.
Nicht, weil er schon 9,13 Prozent echte Aktien hält.
...und wenn die Inder nicht wollen - die Flacks Group ist lt. Reuters "Flacks Group 'ready to bid' for Thyssenkrupp steel business if current sale talks fail
Der Markt ist gerade ganz klar im Risk-Off-Modus: geopolitische Spannungen, steigende Energiepreise und wieder mehr Inflationssorgen. In so einem Umfeld werden zyklische Industriewerte nun mal zuerst verkauft – das hat oft wenig mit dem einzelnen Unternehmen zu tun.
Dazu kommen jetzt wieder die üblichen Zweifel und Gerüchte rund um mögliche Deals – das verstärkt die Nervosität zusätzlich.
Dabei darf man nicht vergessen: thyssenkrupp AG ist zuvor ordentlich gelaufen. Dass nach so einer Bewegung auch mal Gewinne mitgenommen werden, ist völlig normal. Gefällt mir auch nicht, gehört aber zum Markt dazu.
Wer sich die Mühe macht, die einzelnen Sparten mal selbst grob durchzurechnen, sieht schnell, warum hier einige Investoren langfristig Potenzial sehen.
Und eine Frage in die Runde: Worauf setzt eigentlich Sunil Jagwani mit seinem Engagement – und vor allem mit welchem Kapitaleinsatz? Die Struktur seiner Position wirkt für mich eher wie eine Wette auf steigende Kurse.
Ich bleibe jedenfalls entspannt und weiterhin überzeugt.
Wenn sich die Story entwickelt, sind hier meiner Meinung nach auch wieder deutlich höhere Kurse als „dreifuffzig“ möglich.