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    Neue Wasserstoffanlage

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    Thyssenkruppp Nucera erhöht Prognose für Neugeschäft

    Für Sie zusammengefasst
    • Nucera zeigt sich zuversichtlich fuer Neugeschaefte
    • Auftrag von Moeve fuer 300 MW Andalusien gebucht25
    • Geringe Umsatzwirkung 2025 26 Umsatz kommt spaet1
    Neue Wasserstoffanlage - Thyssenkruppp Nucera erhöht Prognose für Neugeschäft
    Foto: Arne Dedert - DPA

    DORTMUND (dpa-AFX) - Der Elektrolysespezialist Thyssenkrupp Nucera zeigt sich für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 zuversichtlicher für das Neugeschäft. So soll der Auftragseingang von 348 Millionen Euro auf 550 bis 850 Millionen Euro steigen, teilte das zum Industriekonzern Thyssenkrupp zugehörige Unternehmen am Mittwoch in Dortmund mit. Bislang war Nucera von 350 bis 900 Millionen Euro ausgegangen.

    Hintergrund ist vor allem ein Auftrag des spanischen Energieunternehmens Moeve, Elektrolyseure mit einer Kapazität von 300 MW für eine Wasserstoffanlage in Andalusien zu liefern. Nachdem Moeve die finale Investitionsentscheidung bereits Anfang März getroffen habe, sei nun ein entsprechender Auftrag zur Planung, Beschaffung, Fertigung und Lieferung an Thyssenkrupp Nucera vergeben worden, hieß es.

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    Das Auftragsvolumen liege dabei im niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Bereich, wobei der Auftragseingang im Verlauf des zweiten Halbjahres 2025/26 gebucht werden soll. Im laufenden Geschäftsjahr 2025/26 (per Ende September) erwartet das Unternehmen eigenen Angaben zufolge aus diesem Projekt nur geringe Effekte auf die Umsatzentwicklung; die Umsatzrealisierung wird mehrheitlich ins Geschäftsjahr 2026/27 fallen.

    Nucera hatte erst am Vorabend wegen eines geplatzten Projekts und teurer Nachbesserungen seine Jahresziele gekappt./nas/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie

    Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,30 % und einem Kurs von 8,276 auf Tradegate (18. März 2026, 08:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um -11,69 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -23,92 %.

    Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 5,16 Mrd..

    ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9200 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,000EUR. Von den letzten 6 Analysten der ThyssenKrupp Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +20,86 %/+8,77 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu ThyssenKrupp - 750000 - DE0007500001

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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und Bewertung der ThyssenKrupp‑Aktie: Übernahmegerüchte (Kone/TK Elevator bis ~25 Mrd. €) und Jefferies‑Upgrade auf Buy (13 €) stehen gegen starke Volatilität mit rund 38% Korrektur. Diskutiert werden Handelsplatz‑Effekte (London vs XETRA), mutmaßliche Short-/Derivateaktivitäten, Equity‑Swaps sowie eine große Instruments‑Meldung von Sunil Jagwani, die vielfach als ökonomisch long interpretiert wird.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.

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    dpa-AFX
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