Hydaway Digital bringt DETECT powered by RealityChek auf den Markt

Vancouver, British Columbia, 18. März 2026 / IRW-Press / Hydaway Digital Corp. (TSXV: HIDE) (OTCQB: HIDDF) (FWB: C88) („Hydaway“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Markteinführung von DETECT by RealityChek bekannt zu geben. DETECT bietet den Nutzern die Möglichkeit, Bilder und URLs hochzuladen, um mit Hilfe des hochmodernen Erkennungsmodells von RealityChek, das mit Hydaway-Grafikprozessoren betrieben wird, bei der Beantwortung der Frage „Ist es echt?“ zu helfen.

Wenn Sie DETECT testen möchten, können Sie das unter https://detect.realitychek.com tun.

Schon zu Beginn des Jahres 2026 stieg die Zahl der mit KI generierten gefälschten Bilder sprunghaft an; täglich wurden zig Millionen davon produziert. Laut CBC werden mittlerweile jeden Tag mehr als 34 Millionen KI-Bilder erstellt und seit dem Aufkommen der KI im Jahr 2022 sind schon über 15 Milliarden solcher Bilder entstanden. Jüngste Studien haben gezeigt, dass sich Beteiligte in rund 40 % der Fälle von KI-generierten Bildern täuschen lassen.1

Globale Konflikte in der Ukraine, im Iran und auch anderswo haben eine Welle viraler Kriegsbilder ins Internet gespült, die über Tausende von Plattformen verbreitet werden. Doch viele der geteilten Bilder und Videos, die Aufrufe in Millionenhöhe erzielen, sind irreführend, falsch beschriftet oder zur Gänze KI-generiert. Die sozialen Medien werden überschwemmt von gefälschten Bildern, die nur darauf abzielen, Produkte zu verkaufen, Verbraucher bewusst in die Irre zu führen und ahnungslose Menschen auf unzählige Arten zu beeinflussen oder zu manipulieren.

„Dieses rasante Wachstum KI-generierter Inhalte führt immer mehr dazu, dass weltweit Falschinformationen in großem Umfang online verbreitet werden. Noch nie zuvor waren Falschinformationen so weit verbreitet wie seit dem Aufkommen KI-generierter Inhalte. DETECT wurde eigens dafür entwickelt, genau diesem Trend entgegenzuwirken. Es kombiniert KI mit forensischen Tools, um ein zuverlässiges Ergebnis zu liefern, auf das man sich verlassen kann“, weiß Karl Kottmeier, CEO von Hydaway.

Mit der Einführung von DETECT erhalten Nutzer Unterstützung bei der Überprüfung von Inhalten. Gleichzeitig wird der Mission von RealityChek Rechnung getragen, seine Position als führender Anbieter von Lösungen auf dem Gebiet der digitalen Bedrohungen und Cybersicherheit anzubieten. DETECT macht sich mehrschichtige Funktionen und die Analyse von Rauschen, Frequenz, Kompression und Artefakten auf Pixelebene zunutze und verwendet modernste neuronale Netze, um KI-generierte Inhalte zu trainieren und zu identifizieren.