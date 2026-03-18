JPMORGAN stuft Sartorius Stedim Biotech auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktie der französischen Sartorius-Tochter Sartorius Stedim mit einem Kursziel von 260 Euro auf "Overweight" belassen. Bei seinem diesjährigen Kapitalmarkttag habe der Mutterkonzern Sartorius neue mittelfristige Wachstumsziele bekannt gegeben und die Erwartung einer allmählichen Markterholung mit einer Rückkehr des Ausrüstungsgeschäfts zu einem normalisierten Wachstum 2027 geäußert, schrieb Richard Vosser am Dienstagabend./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 22:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sartorius Stedim Biotech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,34 % und einem Kurs von 179,1EUR auf Tradegate (18. März 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Richard Vosser

Analysiertes Unternehmen: Sartorius Stedim Biotech

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 260

Kursziel alt: 260

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

