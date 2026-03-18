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    JPMORGAN stuft Sartorius Stedim Biotech auf 'Overweight'

    JPMORGAN stuft Sartorius Stedim Biotech auf 'Overweight'
    Foto: Siarhei - 356130783
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktie der französischen Sartorius-Tochter Sartorius Stedim mit einem Kursziel von 260 Euro auf "Overweight" belassen. Bei seinem diesjährigen Kapitalmarkttag habe der Mutterkonzern Sartorius neue mittelfristige Wachstumsziele bekannt gegeben und die Erwartung einer allmählichen Markterholung mit einer Rückkehr des Ausrüstungsgeschäfts zu einem normalisierten Wachstum 2027 geäußert, schrieb Richard Vosser am Dienstagabend./gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 22:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 00:15 / GMT


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Sartorius Stedim Biotech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,34 % und einem Kurs von 179,1EUR auf Tradegate (18. März 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Richard Vosser
    Analysiertes Unternehmen: Sartorius Stedim Biotech
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 260
    Kursziel alt: 260
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



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