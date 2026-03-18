BHB Bayern-Mitte: Geschäftszahlen 2025 sorgen für Aufsehen
Trotz rückläufigem Absatz und schwierigem Biermarkt behauptet sich das Unternehmen 2025 mit solider Ertragskraft, gestärkter Bilanz und gezielten Investitionen.
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- Getränke-Gesamtabsatz 2025: 190.174 Hektoliter (−3,0% vs. 196.100 hl 2024), innerhalb der prognostizierten Bandbreite.
- Gesamtumsatzerlöse 2025: 17,5 Mio. EUR (2024: 18,3 Mio. EUR).
- Operatives Ergebnis: EBIT −16 TEUR (2024: −237 TEUR); EBITDA 1,7 Mio. EUR (2024: 1,6 Mio. EUR) und EBITDA‑Marge 9,9% (2024: 8,8%).
- Konzernjahresfehlbetrag reduziert auf 154 TEUR (2024: −288 TEUR); Konzernbilanzgewinn 62 TEUR.
- Investitionen 2025: 1,22 Mio. EUR in Sachanlagevermögen (insbesondere technische Anlagen sowie Betriebs‑ und Geschäftsausstattung).
- Markthintergrund & Finanzstruktur: Deutscher Bierabsatz 2025 −6,0% auf rund 7,8 Mrd. Liter (stärkster Rückgang seit 1993); Eigenkapital 10,5 Mio. EUR bei einer Eigenkapitalquote von 63%.
Der Kurs von BHB Brauholding Bayern-Mitte lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,2000EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
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