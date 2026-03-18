RBC stuft Sartorius Stedim Biotech auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Sartorius Stedim nach dem Sartorius-Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Outperform" belassen. Die Veranstaltung habe sich deutlich von der im Jahr 2024 unterschieden, schrieb Charles Weston in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Das Management dürfte die Anleger von der Aussicht auf längerfristige Zugewinne bei den Marktanteilen überzeugt haben. Längerfristig orientierte Investoren dürften zudem die zugesagte Erwirtschaftung steigender Barmittel positiv aufnehmen./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 18:41 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sartorius Stedim Biotech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,34 % und einem Kurs von 179,1EUR auf Tradegate (18. März 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Charles Weston

Analysiertes Unternehmen: Sartorius Stedim Biotech

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 210

Kursziel alt: 210

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

