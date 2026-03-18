JPMORGAN stuft BNP PARIBAS auf 'Overweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat BNP Paribas mit einem Kursziel von 106 Euro auf "Overweight" belassen. Die französische Bank habe sich jüngst ausführlich zu wichtigen Wachstumstreibern und Synergien in der Vermögensverwaltung geäußert, schrieb Delphine Lee am Dienstagabend. Einige Ziele für das verwaltete Vermögen sowie den Neumittelzufluss wirkten ehrgeizig, doch insgesamt erschienen die Gewinnziele erreichbar. BNP sei zudem die am günstigsten bewertete europäische Bank./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 18:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 18:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 00:15 / GMT
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Die BNP Paribas (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,41 % und einem Kurs von 87,38EUR auf Tradegate (18. März 2026, 08:10 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Delphine Lee
Analysiertes Unternehmen: BNP PARIBAS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 106
Kursziel alt: 106
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Delphine Lee
Analysiertes Unternehmen: BNP PARIBAS
Aktieneinstufung neu: positiv
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Kursziel alt: 106
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