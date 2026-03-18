JPMORGAN stuft BNP PARIBAS auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat BNP Paribas mit einem Kursziel von 106 Euro auf "Overweight" belassen. Die französische Bank habe sich jüngst ausführlich zu wichtigen Wachstumstreibern und Synergien in der Vermögensverwaltung geäußert, schrieb Delphine Lee am Dienstagabend. Einige Ziele für das verwaltete Vermögen sowie den Neumittelzufluss wirkten ehrgeizig, doch insgesamt erschienen die Gewinnziele erreichbar. BNP sei zudem die am günstigsten bewertete europäische Bank./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 18:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BNP Paribas (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,41 % und einem Kurs von 87,38EUR auf Tradegate (18. März 2026, 08:10 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Delphine Lee

Analysiertes Unternehmen: BNP PARIBAS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 106

Kursziel alt: 106

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 106,00 € , was eine Steigerung von +23,43% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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