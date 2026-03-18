BARCLAYS stuft FRAPORT AG auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Fraport von 90,50 auf 95,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Andrew Lobbenberg hob am Dienstagabend in seinem Resümee zum Geschäftsbericht den positiven Free Cashflow der Frankfurter hervor. Auch die künftige Entwicklung sei angesichts klarer Investitionspläne nun besser absehbar./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 19:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,33 % und einem Kurs von 76,45EUR auf Tradegate (18. März 2026, 08:20 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Andrew Lobbenberg

Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 95,00

Kursziel alt: 90,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 95,00 € , was eine Steigerung von +24,75% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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