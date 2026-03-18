BARCLAYS stuft FRAPORT AG auf 'Overweight'
Foto: Siarhei - 356130783
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Fraport von 90,50 auf 95,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Andrew Lobbenberg hob am Dienstagabend in seinem Resümee zum Geschäftsbericht den positiven Free Cashflow der Frankfurter hervor. Auch die künftige Entwicklung sei angesichts klarer Investitionspläne nun besser absehbar./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 19:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 19:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 04:00 / GMT
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Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,33 % und einem Kurs von 76,45EUR auf Tradegate (18. März 2026, 08:20 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Andrew Lobbenberg
Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 95,00
Kursziel alt: 90,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Andrew Lobbenberg
Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 95,00
Kursziel alt: 90,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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