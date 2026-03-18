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    BARCLAYS stuft Springer Nature auf 'Overweight'

    BARCLAYS stuft Springer Nature auf 'Overweight'
    LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Springer Nature von 25,30 auf 24,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Was der Wissenschaftsverlag selbst in der Hand habe, entwickle sich wirklich gut, schrieb Nick Dempsey am Dienstagabend nach den Geschäftszahlen. Seit dem Börsengang seien die Erwartungen durchweg übertroffen worden. Die Aktien litten aber unter dem geringen Streubesitz und dem Stempel KI-Opfer./ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 20:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 04:00 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Springer Nature Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,18 % und einem Kurs von 17,22EUR auf Tradegate (18. März 2026, 08:12 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BARCLAYS
    Analyst: Nick Dempsey
    Analysiertes Unternehmen: Springer Nature
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 24,00
    Kursziel alt: 25,30
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



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