JPMORGAN stuft Shell (neu) auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Shell mit einem Kursziel von 3600 Pence auf "Overweight" belassen. Die Dauer der Lieferunterbrechung über die Straße von Hormus bleibe entscheidend für die nächsten Kursbewegungen am Energiemarkt, schrieb Matthew Lofting am Dienstagabend. Er versuchte zu analysieren, was ein auf 2026/27 ausgedehntes Unterbrechungs-Szenario für die europäischen Ölkonzerne bedeutet - eine Abwägung zwischen hohen Ölpreisen und Liefereinbußen aus Nahost. Unter dem Strich seien die finanziellen Auswirkungen für die Ölkonzerne klar positiv, so Lofting. Selbst für Unternehmen mit vergleichsweise hoher Nahost-Abhängigkeit wie Total und Shell sei die Bremswirkung durch Lieferausfälle mit unter 10 Dollar je Barrel deutlich geringer als der bisherige Ölpreisanstieg./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 18:33 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,55 % und einem Kurs von 39,80EUR auf Tradegate (18. März 2026, 08:23 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Matthew Lofting

Analysiertes Unternehmen: Shell (neu)

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 36

Kursziel alt: 36

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m

