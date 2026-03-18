    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsthyssenkrupp nucera AktievorwärtsNachrichten zu thyssenkrupp nucera

    Besonders beachtet!

    165 Aufrufe 165 0 Kommentare 0 Kommentare

    thyssenkrupp nucera - Aktie im Spotlight - 18.03.2026

    Am 18.03.2026 ist die thyssenkrupp nucera Aktie, bisher, um +1,47 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der thyssenkrupp nucera Aktie.

    Besonders beachtet! - thyssenkrupp nucera - Aktie im Spotlight - 18.03.2026
    Foto: thyssenkrupp nucera

    thyssenkrupp nucera ist ein führender Anbieter von Elektrolyse-Technologien zur Wasserstoffproduktion, positioniert im aufstrebenden Markt für grüne Energie. Mit starken Wurzeln im thyssenkrupp-Konzern und einem Fokus auf nachhaltige Lösungen, hebt sich das Unternehmen durch technologische Expertise und strategische Partnerschaften von der Konkurrenz ab.

    thyssenkrupp nucera aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 18.03.2026

    Mit einer Performance von +1,47 % konnte die thyssenkrupp nucera Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die thyssenkrupp nucera Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -4,51 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 7,9550, mit einem Plus von +1,47 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die thyssenkrupp nucera Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -9,94 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die thyssenkrupp nucera Aktie damit um -9,52 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -17,42 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei thyssenkrupp nucera auf -13,26 %.

    thyssenkrupp nucera Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -9,52 %
    1 Monat -17,42 %
    3 Monate -9,94 %
    1 Jahr -28,42 %

    Informationen zur thyssenkrupp nucera Aktie

    Es gibt 126 Mio. thyssenkrupp nucera Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,00 Mrd. € wert.

    Dax-Erholung dürfte weitergehen


    Der Dax dürfte angesichts leicht gesunkener Ölpreise seinen Stabilisierungsversuch am Mittwoch fortsetzen. In der dritten Woche des Iran-Kriegs stützen sich die Hoffnungen der Anleger darauf, "dass sich der feste Griff des Iran um den globalen …

    Thyssenkruppp Nucera erhöht Prognose für Neugeschäft


    Der Elektrolysespezialist Thyssenkrupp Nucera zeigt sich für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 zuversichtlicher für das Neugeschäft. So soll der Auftragseingang von 348 Millionen Euro auf 550 bis 850 Millionen Euro steigen, teilte das zum …

    thyssenkrupp nucera wins 300 MW hydrogen project in Spain and specifies the Group’s outlook for order intake for fiscal year 2025/26


    EQS-Ad-hoc: thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA / Key word(s): Significant contracts/Forecast / Full year thyssenkrupp nucera wins 300 MW hydrogen project in Spain and specifies the Group’s outlook for order intake for fiscal year 2025/26 …

    thyssenkrupp nucera Aktie jetzt kaufen?


    Ob die thyssenkrupp nucera Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur thyssenkrupp nucera Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    thyssenkrupp nucera

    -1,21 %
    -9,52 %
    -17,42 %
    -9,94 %
    -28,42 %
    -61,94 %
    ISIN:DE000NCA0001WKN:NCA000



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! thyssenkrupp nucera - Aktie im Spotlight - 18.03.2026 Am 18.03.2026 ist die thyssenkrupp nucera Aktie, bisher, um +1,47 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der thyssenkrupp nucera Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     