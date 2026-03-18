thyssenkrupp nucera - Aktie im Spotlight - 18.03.2026

Mit einer Performance von +1,47 % konnte die thyssenkrupp nucera Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die thyssenkrupp nucera Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -4,51 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 7,9550€, mit einem Plus von +1,47 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

thyssenkrupp nucera ist ein führender Anbieter von Elektrolyse-Technologien zur Wasserstoffproduktion, positioniert im aufstrebenden Markt für grüne Energie. Mit starken Wurzeln im thyssenkrupp-Konzern und einem Fokus auf nachhaltige Lösungen, hebt sich das Unternehmen durch technologische Expertise und strategische Partnerschaften von der Konkurrenz ab.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die thyssenkrupp nucera Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -9,94 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die thyssenkrupp nucera Aktie damit um -9,52 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -17,42 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei thyssenkrupp nucera auf -13,26 %.

thyssenkrupp nucera Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -9,52 % 1 Monat -17,42 % 3 Monate -9,94 % 1 Jahr -28,42 %

Informationen zur thyssenkrupp nucera Aktie

Es gibt 126 Mio. thyssenkrupp nucera Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,00 Mrd. € wert.

Der Dax dürfte angesichts leicht gesunkener Ölpreise seinen Stabilisierungsversuch am Mittwoch fortsetzen. In der dritten Woche des Iran-Kriegs stützen sich die Hoffnungen der Anleger darauf, "dass sich der feste Griff des Iran um den globalen …

Der Elektrolysespezialist Thyssenkrupp Nucera zeigt sich für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 zuversichtlicher für das Neugeschäft. So soll der Auftragseingang von 348 Millionen Euro auf 550 bis 850 Millionen Euro steigen, teilte das zum …

EQS-Ad-hoc: thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA / Key word(s): Significant contracts/Forecast / Full year thyssenkrupp nucera wins 300 MW hydrogen project in Spain and specifies the Group’s outlook for order intake for fiscal year 2025/26 …

thyssenkrupp nucera Aktie jetzt kaufen?

Ob die thyssenkrupp nucera Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur thyssenkrupp nucera Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.