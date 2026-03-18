Heidelberg Materials Aktie mit starker Tagesperformance - 18.03.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Heidelberg Materials Aktie. Mit einer Performance von +4,01 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,84 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Heidelberg Materials Aktie. Nach einem Plus von +0,84 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 175,20€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Heidelberg Materials ist ein global führender Baustoffhersteller, spezialisiert auf Zement, Beton und Zuschlagstoffe. Mit starker Marktpräsenz in Europa, Nordamerika und Asien konkurriert es mit LafargeHolcim und Cemex. Es zeichnet sich durch innovative, nachhaltige Baustofflösungen und ein umfassendes globales Netzwerk aus.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Heidelberg Materials Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -20,53 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die Heidelberg Materials Aktie damit um +1,09 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,34 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Heidelberg Materials um -23,20 % verloren.

Heidelberg Materials Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,09 % 1 Monat -12,34 % 3 Monate -20,53 % 1 Jahr -3,92 %

Informationen zur Heidelberg Materials Aktie

Es gibt 178 Mio. Heidelberg Materials Aktien. Damit ist das Unternehmen 31,38 Mrd. € wert.

Der Dax dürfte angesichts leicht gesunkener Ölpreise seinen Stabilisierungsversuch am Mittwoch fortsetzen. In der dritten Woche des Iran-Kriegs stützen sich die Hoffnungen der Anleger darauf, "dass sich der feste Griff des Iran um den globalen …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Holcim, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,76 %.

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Ob die Heidelberg Materials Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Heidelberg Materials Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.