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    Besonders beachtet!

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    Heidelberg Materials Aktie mit starker Tagesperformance - 18.03.2026

    Am 18.03.2026 ist die Heidelberg Materials Aktie, bisher, um +4,01 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Heidelberg Materials Aktie.

    Besonders beachtet! - Heidelberg Materials Aktie mit starker Tagesperformance - 18.03.2026
    Foto: Aleksej Kekse - Heidelberg Materials

    Heidelberg Materials ist ein global führender Baustoffhersteller, spezialisiert auf Zement, Beton und Zuschlagstoffe. Mit starker Marktpräsenz in Europa, Nordamerika und Asien konkurriert es mit LafargeHolcim und Cemex. Es zeichnet sich durch innovative, nachhaltige Baustofflösungen und ein umfassendes globales Netzwerk aus.

    Heidelberg Materials aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 18.03.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Heidelberg Materials Aktie. Mit einer Performance von +4,01 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,84 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Heidelberg Materials Aktie. Nach einem Plus von +0,84 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 175,20. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

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    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Heidelberg Materials Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -20,53 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche ist die Heidelberg Materials Aktie damit um +1,09 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,34 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Heidelberg Materials um -23,20 % verloren.

    Heidelberg Materials Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,09 %
    1 Monat -12,34 %
    3 Monate -20,53 %
    1 Jahr -3,92 %

    Informationen zur Heidelberg Materials Aktie

    Es gibt 178 Mio. Heidelberg Materials Aktien. Damit ist das Unternehmen 31,38 Mrd. € wert.

    Dax-Erholung dürfte weitergehen


    Der Dax dürfte angesichts leicht gesunkener Ölpreise seinen Stabilisierungsversuch am Mittwoch fortsetzen. In der dritten Woche des Iran-Kriegs stützen sich die Hoffnungen der Anleger darauf, "dass sich der feste Griff des Iran um den globalen …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Holcim, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,76 %.

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    Ob die Heidelberg Materials Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Heidelberg Materials Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Heidelberg Materials

    +3,15 %
    +1,09 %
    -12,34 %
    -20,53 %
    -3,92 %
    +189,21 %
    +135,51 %
    +132,54 %
    +856,51 %
    ISIN:DE0006047004WKN:604700



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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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