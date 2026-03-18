TAG Immobilien Aktie mit Kurssprung +4,38 % - 18.03.2026

Mit einer Performance von +4,38 % konnte die TAG Immobilien Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,19 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der TAG Immobilien Aktie. Nach einem Plus von +3,19 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 14,530€, mit einem Plus von +4,38 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

TAG Immobilien AG ist ein führender Anbieter von Wohnimmobilien in Deutschland, spezialisiert auf den Erwerb, die Entwicklung und Verwaltung von Mietwohnungen. Das Unternehmen fokussiert sich auf die Wertsteigerung seines Portfolios, mit starker Präsenz in Nord- und Ostdeutschland. Hauptkonkurrenten sind Vonovia und Deutsche Wohnen. TAG's Alleinstellungsmerkmal ist die regionale Stärke und ein diversifiziertes Portfolio.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei TAG Immobilien einen Gewinn von +7,67 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die TAG Immobilien Aktie damit um -5,09 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,16 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei TAG Immobilien auf +7,59 %.

TAG Immobilien Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,09 % 1 Monat -14,16 % 3 Monate +7,67 % 1 Jahr +13,35 %

Informationen zur TAG Immobilien Aktie

Es gibt 189 Mio. TAG Immobilien Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,78 Mrd. € wert.

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TAG Immobilien hat im vergangenen Jahr weiter von der hohen Nachfrage nach Wohnraum profitiert. Das Unternehmen übertraf dabei seine im November erhöhten Gewinnziele. So stieg der operative Gewinn (FFO I) um drei Prozent auf 181 Millionen Euro, wie …

Starkes Wachstum, sinkende Verschuldung und übertroffene Klimaziele: TAG Immobilien schließt 2025 deutlich über Plan ab und stellt die Weichen für weitere Ergebnis- und Dividendenzuwächse.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

LEG Immobilien, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,55 %. Vonovia notiert im Plus, mit +1,53 %. Aroundtown notiert im Plus, mit +1,93 %.

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Ob die TAG Immobilien Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TAG Immobilien Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.