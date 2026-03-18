HelloFresh Aktie fällt deutlich: Risiken im Fokus - 18.03.2026

Die HelloFresh Aktie ist bisher um -5,69 % auf 4,3900€ gefallen. Das sind -0,2650 € weniger als am letzten Handelstag. Der Kursrückgang der HelloFresh Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,73 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,69 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

HelloFresh ist ein führender Anbieter von Kochboxen, die Kunden frische Zutaten und Rezepte direkt nach Hause liefern. Das Unternehmen bietet wöchentliche Boxen mit vorportionierten Zutaten und detaillierten Rezepten für einfache und abwechslungsreiche Mahlzeiten. HelloFresh ist einer der größten Anbieter im globalen Kochbox-Markt und hat eine starke Präsenz in Europa, Nordamerika und Australien. Zu den Hauptkonkurrenten zählen Blue Apron, Marley Spoon und Gousto. HelloFresh punktet mit einer breiten Rezeptauswahl, flexiblen Abonnements und einem Fokus auf Nachhaltigkeit durch reduzierte Lebensmittelverschwendung.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von HelloFresh Verluste von -24,51 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die HelloFresh Aktie damit um -8,56 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,20 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von HelloFresh einen Rückgang von -28,17 %.

HelloFresh Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -8,56 % 1 Monat -13,20 % 3 Monate -24,51 % 1 Jahr -48,53 %

Informationen zur HelloFresh Aktie

Es gibt 173 Mio. HelloFresh Aktien. Damit ist das Unternehmen 770,52 Mio. € wert.

Der Dax dürfte angesichts leicht gesunkener Ölpreise seinen Stabilisierungsversuch am Mittwoch fortsetzen. In der dritten Woche des Iran-Kriegs stützen sich die Hoffnungen der Anleger darauf, "dass sich der feste Griff des Iran um den globalen …

Der Kochboxenversender Hellofresh rechnet im laufenden Jahr mit einem Umsatzrückgang. Die Erlöse im laufenden Jahre dürften ohne Wechselkurseffekte um etwa drei bis sechs Prozent zurückgehen, wie der SDax-Konzern am Mittwoch in Berlin mitteilte. …

In a year of shifting demand and bold reinvention, HelloFresh balanced falling sales with rising profitability, major efficiency gains, and its most ambitious product upgrade yet.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Walmart, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,41 %. Delivery Hero notiert im Plus, mit +1,13 %.

HelloFresh Aktie jetzt kaufen?

Ob die HelloFresh Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HelloFresh Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.