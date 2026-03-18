Micron Technology Aktie steigt auf 412,85€ - 18.03.2026

Die Micron Technology Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +2,65 % auf 412,85€ zulegen. Das sind +10,65 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,87 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Micron Technology Aktie. Nach einem Plus von +3,87 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 412,85€, mit einem Plus von +2,65 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Micron Technology ist ein führender Anbieter von Speicherlösungen, bekannt für seine DRAM- und NAND-Produkte. Mit starken F&E-Investitionen differenziert es sich durch technologische Innovationen. Hauptkonkurrenten sind Samsung und SK Hynix.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Micron Technology Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +95,56 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +17,92 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +22,22 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Micron Technology einen Anstieg von +65,56 %.

Micron Technology Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +17,92 % 1 Monat +22,22 % 3 Monate +95,56 % 1 Jahr +338,50 %

Informationen zur Micron Technology Aktie

Es gibt 1 Mrd. Micron Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 464,78 Mrd. € wert.

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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,76 %. Western Digital notiert im Plus, mit +2,20 %. Samsung Electronics notiert im Plus, mit +5,81 %.

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Ob die Micron Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Micron Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.