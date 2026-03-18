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    Asiens Börsen steigen

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    Kospi führt Rallye an – Fed-Entscheidung im Mittelpunkt

    Asiens Börsen steigen, doch der Fed-Entscheid und Ausblick als auch der Konflikte im Nahen Osten könnten die Märkte jederzeit wieder erschüttern.

    Asiens Börsen steigen - Kospi führt Rallye an – Fed-Entscheidung im Mittelpunkt
    Foto: Dall-E

    Die asiatischen Aktienmärkte haben zur Wochenmitte zugelegt. Angeführt wurde der Aufschwung von Südkorea, wo der Leitindex Kospi um mehr als vier Prozent nach oben schoss. Neben dem Kospi legte auch der technologieorientierte Kosdaq um mehr als zwei Prozent zu.

    Auch Japan präsentierte sich in robuster Verfassung

    Der Nikkei 225 stieg um rund 2,7 Prozent, während der Topix um 2,3 Prozent anzog. Positive Exportdaten aus Japan lieferten zusätzliche Unterstützung. Die Ausfuhren des Landes stiegen im Februar um 4,2 Prozent im Jahresvergleich und übertrafen damit deutlich die Markterwartungen.

    Andere Märkte entwickelten sich uneinheitlich. Während Australiens S&P/ASX 200 leicht um 0,35 Prozent zulegte und der Hang Seng Index in Hongkong moderat stieg, gerieten chinesische Blue Chips unter Druck: Der CSI 300 verlor rund 0,3 Prozent und wich damit vom positiven regionalen Trend ab.

    Ölpreise pausieren?

    Ein entscheidender Faktor für die Marktstimmung war die vorübergehende Stabilisierung der Ölpreise. Analysten sehen darin jedoch lediglich eine kurzfristige Entlastung. Laut Einschätzungen aus dem Rohstoffbereich reflektiert die aktuelle Preisentwicklung vor allem temporäre Effekte wie hohe Lagerbestände und politische Eingriffe.

    Die geopolitische Lage bleibt angespannt und sollte sich die Lage im Nahen Osten weiter zuspitzen, könnte dies schnell kippen.

    Zuletzt haben neue Angriffe auf Energieinfrastruktur in den Vereinigten Arabischen Emiraten, darunter Drohnenattacken und Schäden an Tankern nahe der Straße von Hormus, die Sorgen über nachhaltige Versorgungsstörungen verstärkt.

    Fed im Mittelpunkt: Zinspfad und Inflation im Blick

    Der Fokus der Investoren richtet sich nun klar auf die geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank sowie die anschließende Pressekonferenz von Fed-Chef Jerome Powell. Erwartet wird, dass die Notenbank die Zinsen vorerst stabil im Bereich von 3,5 bis 3,75 Prozent hält.

    Entscheidend dürfte jedoch der Ausblick sein. Insbesondere das sogenannte "Dot Plot", das die Zinserwartungen der Notenbankmitglieder widerspiegelt, steht im Zentrum des Interesses.

    Analysten gehen derzeit davon aus, dass die Mehrheit der Fed-Mitglieder weiterhin eine moderate Lockerung im Jahr 2026 signalisiert. Dennoch wächst die Wahrscheinlichkeit eines restriktiveren Kurses, sollte die Notenbank die Auswirkungen steigender Energiepreise als inflationsfördernd einschätzen.

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    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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