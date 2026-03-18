RBC stuft Nestle auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nestle mit einem Kursziel von 82 Franken auf "Sector Perform" belassen. Die Aktien des Konsumgütersektors hätten nicht länger den Nimbus eines Anleihen-ähnlichen Investments, schrieb James Edwardes Jones am Dienstagabend. Das liege an der Abschwächung des Wachstums der Volumina, einhergehend mit dem sich abschwächenden Bevölkerungswachstum. Um die gesetzten Ziele zu erreichen, müssten die Schweizer mit ihrer Strategie "Winning Portfolio" Erfolg haben und das Marktumfeld sich normalisieren./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 17:38 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 88,97EUR auf Lang & Schwarz (18. März 2026, 08:35 Uhr) gehandelt.



