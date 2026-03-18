DroneShield-Aktie haussiert zweistellig – Anleger feiern neuen Tech-Deal

Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit steht die Integration der 360-Grad-3D-Radartechnologie von Robin Radar in die Counter-Unmanned Aircraft Systems (C-UAS) von DroneShield. Die Radars können kleine Luftobjekte wie Drohnen auch in komplexen Umgebungen zuverlässig erkennen und verfolgen. Durch die Kombination mit weiteren Sensoren sollen Kunden ein umfassenderes Lagebild erhalten. Die Partnerschaft erweitere damit die Möglichkeiten für Nutzer, die radarbasierte Erkennung als Teil eines mehrschichtigen Verteidigungssystems gegen unbemannte Luftfahrzeuge suchen, erklärte das Unternehmen.

Der australische Drohnenabwehrspezialist DroneShield baut seine Präsenz in Europa weiter aus und hat dazu eine Partnerschaft mit dem niederländischen Technologieunternehmen Robin Radar Systems geschlossen. Ziel der Kooperation ist es, die Interoperabilität von Radarsystemen zu verbessern und die Leistungsfähigkeit moderner Abwehrsysteme gegen unbemannte Fluggeräte zu erhöhen.

Die Radar-Technologie wird unter anderem in das Steuerungssystem DroneSentry-C2 integriert, das Daten aus verschiedenen Sensoren zusammenführt und ein einheitliches Operationsbild erzeugt. DroneShields Chief Product Officer Angus Bean betonte, dass Betreiber zunehmend flexible Systeme benötigen, die sich unterschiedlichen Einsatzszenarien anpassen können. Auch Robin Radar sieht in der Kooperation einen wichtigen Schritt. Die Integration ihres IRIS-3D-Radars ermögliche weltweit einen "schichtweisen Luftschutz", erklärte Chief Commercial Officer Marcel Verdonk.

Die Partnerschaft sorgte auch an der Börse für kräftige Kursgewinne. Die DroneShield-Aktie schoss im Handel in Australien um 10,45 Prozent nach oben und ging mit 4,44 australischen Dollar (AUD) aus dem Handel. Der Verteidigungstechnologiewert befindet sich ohnehin seit Monaten im Rallye-Modus: Auf Sicht der vergangenen zwölf Monate steht inzwischen ein Kursplus von rund 325 Prozent zu Buche.

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Die Kooperation fällt in eine Phase, in der DroneShield seine Expansion in Europa deutlich beschleunigt. Erst Anfang März startete das Unternehmen eine eigene Produktion von Drohnenabwehrsystemen in Europa. Hintergrund sind steigende Verteidigungsbudgets und politische Vorgaben, die bei sicherheitsrelevanter Technologie zunehmend lokale Wertschöpfung verlangen. Mit einer regionalen Fertigung will DroneShield seine Chancen bei europäischen Beschaffungsprogrammen und NATO-Projekten verbessern.

Der europäische Markt gilt für das Unternehmen als zentraler Wachstumstreiber. Die globale Projektpipeline von DroneShield umfasst nach Unternehmensangaben rund 2,3 Milliarden australische Dollar (etwa 1,42 Milliarden Euro), davon entfallen etwa 1,2 Milliarden australische Dollar auf Europa und Großbritannien.

DroneShield entwickelt unter anderem Systeme zur Funkerkennung von Drohnen, elektronische Störtechnologie sowie handgeführte Abwehrgeräte wie die DroneGun. Im vergangenen Geschäftsjahr erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 58 Millionen australischen Dollar bei einer Bruttomarge von etwa 72 Prozent, arbeitet jedoch weiterhin an der Verbesserung seiner Profitabilität.

Der boomende Markt für Drohnenabwehr wird durch die zunehmende militärische Nutzung unbemannter Systeme sowie den Schutz kritischer Infrastruktur getrieben. Mit der neuen Radarpartnerschaft und der europäischen Produktion versucht DroneShield, sich in diesem schnell wachsenden Verteidigungssegment langfristig zu positionieren.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





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