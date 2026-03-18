Bohrerfolge befeuern Aufwärtstrend

Australiens Bergbauaktien profitieren von der steigenden Nachfrage nach Gold, Kupfer und anderen Metallen. Vieles spricht dafür, dass der neue Bullenmarkt noch lange nicht vorüber ist – und dass insbesondere Produzenten besonders gefragter Metalle weiterhin Kurspotenzial haben.

20 Bohrlöcher über insgesamt 3.190 Meter, deren Analyseergebnisse noch ausstehen, zwei weiterhin aktive Bohrgeräte und sichtbares Gold während der jüngsten Bohrungen: Der Metallexplorer QMines (ISIN: AU0000141533, WKN: A2QSAM) kündigt an, Anleger könnten in den kommenden Wochen „mit starken Nachrichten rechnen“.

Dass diese Erwartungen nicht unbegründet sind, zeigen neue Analyseergebnisse aus dem laufenden Programm, die das Unternehmen heute veröffentlicht hat: Am Vein-355-Zielgebiet des Mount Mackenzie Projekts wurden hochgradige, teils sogenannte „Bonanza“ Mineralisierungen bestätigt. So lieferte eine Bohrung unter anderem Abschnitte von 1 Meter mit 108,0 g/t Gold und 61,9 g/t Silber innerhalb eines breiteren Intervalls von 16 Metern mit durchschnittlich 19,35 g/t Gold und 27,8 g/t Silber.

QMines mit Bohrerfolgen bei Mount Mackenzie

QMines exploriert mehrere Projekte in Australien, darunter Mount Mackenzie rund 140 Kilometer nordwestlich von Rockhampton in Queensland. Für das laufende Bohrprogramm wurden Anfang März bereits vielversprechende Resultate vorgelegt. Ein Abschnitt durchschnitt 6,0 Meter mit 10,47 Gramm Gold und 39,7 Gramm Silber pro Tonne ab 118 Metern Tiefe.

Ein weiterer Abschnitt über einen Meter mit 3,01 Gramm Gold und 93,8 Gramm Silber pro Tonne lieferte zudem 1,55 % Kupfer ab 171 Metern – und damit den bislang höchsten gemessenen Kupferwert.

Mit den jüngsten Ergebnissen gewinnt das Projekt nun zusätzlich an Dynamik. Die neuen Bohrdaten bestätigen nicht nur einzelne hochgradige Treffer, sondern weisen auf ein zusammenhängendes mineralisiertes System mit mehreren hochgradigen Zonen hin. Besonders bemerkenswert: Innerhalb der breiten mineralisierten Hülle treten wiederholt sehr hochgradige Abschnitte auf, was die Kontinuität und das Potenzial der Struktur unterstreicht.

Das aktuelle Zielgebiet North Knoll bei Mount Mackenzie weist den Geologen des Explorers zufolge mehrere übereinanderliegende hochgradige Zonen auf. Das System bleibt sowohl entlang des Streichens als auch in der Tiefe weit offen, wobei jede weitere Bohrung das Ausmaß der mineralisierten Struktur vergrößert.