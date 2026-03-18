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    BERENBERG stuft Nel ASA auf 'Hold'

    BERENBERG stuft Nel ASA auf 'Hold'
    Foto: Siarhei - 356130783
    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Nel ASA von 2,60 auf 2,30 norwegische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die wichtige Auftragsentwicklung bleibe schwer vorhersagbar, obwohl der Elektrolysespezialist zuletzt erfreuliche Fortschritte im Protonenaustauschmembran-Geschäft gemacht habe, schrieb James Carmichael am Mittwoch. Insbesondere ein Großauftrag im November habe dazu geführt, dass dieser Geschäftsbereich nun über die Hälfte des Auftragsbestands ausmache. Die Einführung des Alkaline-Systems der nächsten Generation dürfte sich positiv auswirken, berge jedoch Risiken hinsichtlich der Marktakzeptanz und der Leistung./rob/gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 06:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die NEL ASA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,09 % und einem Kurs von 0,215EUR auf Tradegate (18. März 2026, 08:39 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: James Carmichael
    Analysiertes Unternehmen: Nel ASA
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 2,30
    Kursziel alt: 2,60
    Währung: NOK
    Zeitrahmen: N/A



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