B&C Holding Österreich GmbH kündigt freiwilliges öffentliches...

Wien (APA-ots) - Die B & C Holding Österreich GmbH ("Bieterin") gibt hiermit bekannt, dass sie beschlossen hat, den Aktionären der Semperit Aktiengesellschaft Holding ("Semperit") ein freiwilliges öffentliches Angebot gemäß §§ 4 ff Übernahmegesetz zu unterbreiten.

Das Angebot ist auf den Erwerb von sämtlichen ausstehenden Aktien der Semperit gerichtet, die nicht bereits von der Bieterin und den mit ihr gemeinsam vorgehenden Rechtsträgern ("B&C-Gruppe") gehalten werden. Gegenstand des Angebots ist der Erwerb von bis zu 8.542.034 auf Inhaber lautende Stückaktien der Semperit (ISIN AT0000785555), die rund 41,52% des Grundkapitals und der Stimmrechte der Semperit entsprechen. Das Angebot unterliegt keiner Mindestannahmeschwelle.

Der Angebotspreis beträgt EUR 15,00 je Aktie in bar (ex Dividende 2025); dies entspricht einer Prämie von rund 25% auf den Schlusskurs der Semperit-Aktie vom 17. März 2026 bzw. einer Prämie von rund 17% auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten sechs Monate vor diesem Stichtag. Mit ad-hoc-Mitteilung vom 04.03.2026 hat die Semperit bekannt gegeben, dass für das Geschäftsjahr 2025 keine Dividende ausgeschüttet wird.



Die B&C-Gruppe hält derzeit insgesamt 12.031.400 Aktien, entsprechend rund 58,48% des Grundkapitals und der Stimmrechte der Semperit.



Das Angebot soll der aufschiebenden Bedingung unterliegen, dass der Austrian Traded Index (ATX) bis zum Ende der Annahmefrist nicht an drei aufeinanderfolgenden Börsetagen unter den Wert von 2.671,68 Punkten fällt (dies entspricht einem Rückgang von rund 50% zum Schlusskurs vom 17. März 2026).



Nach der Prüfung der Angebotsunterlage durch die

Übernahmekommission wird die Annahmefrist mit der Veröffentlichung der Angebotsunterlage beginnen und acht (8) Wochen betragen, vorbehaltlich einer allfälligen Verlängerung gemäß § 19 ÜbG.

Die Angebotsunterlage sowie weitere Informationen zum Übernahmeangebot werden auf der Webseite der B&C-Gruppe ( https://bcgruppe.at/ ), der Semperit (

https://www.semperitgroup.com/de/ ) und der Übernahmekommission ( https://www.takeover.at ) zugänglich gemacht. Darüber hinaus wird die Angebotsunterlage als gedrucktes Dokument am Sitz der UniCredit Bank Austria AG, die als Annahme- und Zahlstelle fungiert, Rothschildplatz 1, 1020 Wien, während der üblichen Geschäftszeiten kostenlos erhältlich sein.



Das beabsichtigte Angebot ist kein Delisting-Angebot.

WICHTIGE INFORMATIONEN



Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zum Verkauf von Wertpapieren dar. Maßgeblich für die Bedingungen des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots ist ausschließlich die Angebotsunterlage. Das Angebot wird ausschließlich auf Basis der anwendbaren Bestimmungen des österreichischen Rechts durchgeführt.

Rückfragehinweis:

B&C-Gruppe: Jürgen Gangoly, Pressesprecher der B&C-Gruppe, Tel.: +43 664 2000260, E-Mail: j.gangoly@bcholding.at



Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/10841/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0013 2026-03-18/08:35



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Semperit Holding Aktie Die Semperit Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +19,41 % und einem Kurs von 14,52 auf Tradegate (18. März 2026, 08:44 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Semperit Holding Aktie um -0,16 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,38 %. Die Marktkapitalisierung von Semperit Holding bezifferte sich zuletzt auf 304,08 Mio.. Semperit Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1900 %.



