JPMORGAN stuft Aumovio auf 'Overweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aumovio nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 62 Euro auf "Overweight" belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) habe dem Konsens entsprochen, schrieb Jose Asumendi am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Auch die Ebit-Zielspanne des Autozulieferers für 2026 liege im Rahmen der Erwartungen./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 06:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 06:36 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 06:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 06:36 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die AUMOVIO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,92 % und einem Kurs von 37,20EUR auf Tradegate (18. März 2026, 08:43 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Jose M Asumendi
Analysiertes Unternehmen: Aumovio
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 62
Kursziel alt: 62
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Jose M Asumendi
Analysiertes Unternehmen: Aumovio
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 62
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