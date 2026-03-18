DAX setzt Erholung fort – Krieg im Nahen Osten verliert an Brisanz

Der Krieg im Iran hat in den vergangenen Handelstagen seinen Einfluss auf die internationalen Finanzmärkte etwas verloren. Die Investoren gehen davon aus, dass der Druck auf den Iran auch zu einer Entspannung in der Straße von Hormus führen wird. Die Rohölpreise stagnieren zwar auf hohen Preisniveaus, ihr Aufwärtstrend nimmt jedoch an Dynamik ab und lässt das Schreckgespenst noch höherer Kosten für Unternehmen und Haushalte verschwinden. In Europa würden wieder fallende Rohölpreise zu einer wesentlichen Entspannung führen.

Von den Börsen in Asien kommen erneut gemischte Impulse für den europäischen Handel. Während die technologielastigen Börsen in Südkorea und Japan gute Gewinne erzielen konnten, hinken die Aktienmärkte in China etwas hinterher.

Die Anleger erwarten auch mit Spannung die heutige US-Notenbanksitzung und Powells Äußerungen zur Einschätzung der konjunkturellen Situation in den USA. Eine Zinsänderung wird nicht erwartet, aber die Sichtweise der Fed mit Blick auf eine potenzielle Stagflation in den USA ist sicherlich das marktbewegende Thema.

Der Handel in Europa dürfte weiter im Wesentlichen von den geopolitischen Ereignissen im Nahen Osten beeinflusst werden. Die Brisanz des Themas hat jedoch stark abgenommen. Neben der Fed-Sitzung stehen am Nachmittag noch die Auftragseingänge der US-Industrie und die US-Erzeugerpreise auf der Agenda.

Aus technischer Sicht könnte sich der DAX heute in der Kursspanne zwischen 23 750 und 24 000 Punkten bewegen.

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