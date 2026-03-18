BERENBERG stuft WACKER CHEMIE AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Wacker Chemie mit einem Kursziel von 96 Euro auf "Buy" belassen. Die am 11. März veröffentlichten, endgültigen Jahreszahlen seien ermutigend ausgefallen, schrieb Sebastian Bray in seinem Rückblick vom Dienstagabend. Dank seines Kostenmanagements und der Preisdynamik im Silikongeschäft habe der Chemiekonzern zudem eine überraschend positive Quartalsprognose gegeben, was eine Seltenheit in der europäischen Branche sei. Dazu sähen externe Preisindikatoren positiv aus, und das Unternehmen habe Preiserhöhungen für sein Polymersegment angekündigt./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 21:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,24 % und einem Kurs von 81,60EUR auf Tradegate (18. März 2026, 08:42 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Sebastian Bray

Analysiertes Unternehmen: WACKER CHEMIE AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 96

Kursziel alt: 96

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

