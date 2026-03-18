Aumovio vorbörslich sehr fest - Lob für starken Barmittelzufluss

Im freundlich erwarteten Gesamtmarkt zeigte sich der Anteilsschein des Autozulieferers vorbörslich überproportional im Plus. Auf Tradegate ging es um 3,6 Prozent auf 37,86 Euro nach oben.

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktie von Aumovio dürfte am Mittwoch nach den vorgelegten Quartalszahlen und in Aussicht gestellten Zielen ihre Erholung fortsetzen.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Aumovio SE!

Analysten wie die von JPMorgan oder Bernstein sprachen zwar von einem Quartalsbericht und Ausblick, die im Großen und Ganzen den Erwartungen entsprochen haben, hoben jedoch den freien Cashflow positiv hervor.

Dieser liege aufgrund positiver Entwicklungen im Nettoumlaufvermögen deutlich über der Konsensprognose, hieß es./ck/stk

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AUMOVIO Aktie Die AUMOVIO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,92 % und einem Kurs von 37,20 auf Tradegate (18. März 2026, 08:43 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AUMOVIO Aktie um -0,22 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,57 %. Die Marktkapitalisierung von AUMOVIO bezifferte sich zuletzt auf 3,66 Mrd.. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 48,78EUR. Von den letzten 9 Analysten der AUMOVIO Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 38,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 62,00EUR was eine Bandbreite von +2,43 %/+67,12 % bedeutet.



