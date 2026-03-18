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    AKTIE IM FOKUS

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    Heidelberg Materials stark - MS dreht komplett auf 'Overweight'

    Für Sie zusammengefasst
    • Heidelberg Materials Aktien erholen sich stark gut
    • Analystin von Morgan Stanley stuft auf Overweights
    • Beton Preise bleiben hoch und Margen bleiben stark
    AKTIE IM FOKUS - Heidelberg Materials stark - MS dreht komplett auf 'Overweight'
    Foto: Aleksej Kekse - Heidelberg Materials

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Heidelberg Materials haben sich am Mittwochmorgen nach einer Kehrtwende der Analystin von Morgan Stanley klar erholt. Die Papiere des Baustoffherstellers kletterten auf der Handelsplattform Tradegate um mehr als 5 Prozent auf 177 Euro. Die jüngsten Sorgen der Anleger um die Änderung des europäischen Emissionshandels bezeichnete Analystin Cedar Ekblom als bloßen "Lärm".

        Sie hielt nach dem jüngsten Kursrutsch auf zeitweise knapp unter 160 Euro zwar an ihrem Kursziel von 219 Euro fest, gab aber ihre "Underweight"-Einstufung zugunsten einer "Overweight"-Empfehlung auf. Sie sieht eine attraktive Einstiegschance, nachdem die Anleger sich ungerechtfertigterweise um die Beton-Preise im Umfeld geringerer Emissionskosten gesorgt hätten. Die Expertin geht davon aus, dass die Beton-Preise hartnäckig hoch bleiben. Zudem hätten die Heidelberger selbst im schwierigen Umfeld mit Kostensenkungen und robusten Margen geglänzt.

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        Die Heidelberg-Materials-Aktien waren von ihrem Rekord Ende Januar bei fast 242 Euro zuletzt um ein Drittel eingebrochen./ag/bek/nas

    Heidelberg Materials

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    ISIN:DE0006047004WKN:604700

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberg Materials Aktie

    Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,30 % und einem Kurs von 175,7 auf Tradegate (18. März 2026, 08:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberg Materials Aktie um +1,09 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,34 %.

    Die Marktkapitalisierung von Heidelberg Materials bezifferte sich zuletzt auf 31,06 Mrd..

    Heidelberg Materials zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5300 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 255,10EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 221,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 300,00EUR was eine Bandbreite von +27,05 %/+72,46 % bedeutet.




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