USA öffnet Tür für venezolanisches Öl: Diese Unternehmen profitieren jetzt

Weil der Nahost-Konflikt die Preise in die Höhe treibt, will Trumps Regierung weitere Schritte zur Lockerung der Sanktionen gegen Venezuelas Ölsektor unternehmen, wie Bloomberg berichtet. Ziel ist es dabei, die Rohölproduktion zu steigern. Weitere individuelle Lizenzen die es ausländischen Unternehmen ermöglichen, in Venezuela zu arbeiten, ohne gegen US-Sanktionen zu verstoßen, könnten ausgestellt werden. Dies berichten mit dem Plan vertraute Personen.

Zudem soll es eine Vielzahl an Unternehmen leichter haben, nach Venezuela zu expandieren, wie es aus informierten Kreisen hieß. Taylor Rogers, Sprecherin des Weißen Hauses, erklärte in einer Stellungnahme: "Die Regierung hat bereits zahlreiche allgemeine Genehmigungen erteilt, um rasche Fortschritte im Bergbau- und Energiesektor zu ermöglichen. Wir werden weiterhin, falls erforderlich, Maßnahmen ergreifen, um Frieden und Wohlstand in Venezuela wiederherzustellen."