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    Öl-Wahnsinn

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    USA öffnet Tür für venezolanisches Öl: Diese Unternehmen profitieren jetzt

    Die US-Regierung lockert die Venezuela-Sanktionen – was bedeutet dieser Schritt für die Ölproduktion?

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    Öl-Wahnsinn - USA öffnet Tür für venezolanisches Öl: Diese Unternehmen profitieren jetzt
    Foto: OpenAI

    Weil der Nahost-Konflikt die Preise in die Höhe treibt, will Trumps Regierung weitere Schritte zur Lockerung der Sanktionen gegen Venezuelas Ölsektor unternehmen, wie Bloomberg berichtet. Ziel ist es dabei, die Rohölproduktion zu steigern. Weitere individuelle Lizenzen die es ausländischen Unternehmen ermöglichen, in Venezuela zu arbeiten, ohne gegen US-Sanktionen zu verstoßen, könnten ausgestellt werden. Dies berichten mit dem Plan vertraute Personen.

    Zudem soll es eine Vielzahl an Unternehmen leichter haben, nach Venezuela zu expandieren, wie es aus informierten Kreisen hieß. Taylor Rogers, Sprecherin des Weißen Hauses, erklärte in einer Stellungnahme: "Die Regierung hat bereits zahlreiche allgemeine Genehmigungen erteilt, um rasche Fortschritte im Bergbau- und Energiesektor zu ermöglichen. Wir werden weiterhin, falls erforderlich, Maßnahmen ergreifen, um Frieden und Wohlstand in Venezuela wiederherzustellen."

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    Neben einer Tochtergesellschaft des indischen Staatskonzerns ONGC Videsh und Maha Capital AB gehört J&F Investimentos zu den Unternehmen, die voraussichtlich die Genehmigung des US-Finanzministeriums für eine Tätigkeit in Venezuela erhalten werden. Bisher hat die Trump-Regierung im Rahmen ihres Plans, private Unternehmen in den nächsten zehn Jahren schätzungsweise 100 Milliarden US-Dollar für den Wiederaufbau des maroden Ölsektors des Landes investieren zu lassen, nur eine Handvoll Lizenzen erteilt. Zu den Unternehmen gehören Chevron, BP, Shell, Repsol, Eni und Maurel.

    Aufgrund des Nahost-Konflikts wird Washington unter Druck gesetzt, seine Bemühungen in Venezuela, das über einige der größten Rohölreserven der Welt verfügt, zu intensivieren. Unklar ist, ob eine Lockerung der Ölsanktionen gegen Venezuela kurzfristig zu Produktionssteigerungen führen wird. Zurzeit fördert das Land rund eine Million Barrel Öl pro Tag, ein Drittel des Höchststandes in den 1990er-Jahren. Aufgrund von Misswirtschaft, Vernachlässigung, Korruption und Sanktionen hat sich die Energieinfrastruktur des Landes seitdem erheblich verschlechtert.  

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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